ИИ заставил Лолиту Милявскую надеть чёрную майку для извинений
Нейросеть подставила Лолиту Милявскую под матерный хит
Певица Лолита Милявская в своём Telegram-канале прокомментировала распространение в интернете видеоролика с песней, исполненной искусственным голосом, похожим на её.
Артистка отметила, что не имеет отношения к созданию данного контента. В шутку она сообщила, что заранее облачилась в чёрное, намекая на возможные извинения.
«Ну что вам сказать. Я заранее чёрную майку надела, в водолазке просто жарко. Заранее простите… И как я должна на это реагировать?» — высказалась Лолита.Милявская также продемонстрировала фрагмент этого видео, в котором созданный с помощью ИИ двойник исполнителя катается на лыжах. После просмотра певица рассмеялась и выразила желание увидеть ролик полностью, добавив, что любит технологии искусственного интеллекта и интересуется их творениями.
В материале «Радио 1» рассказывается история запоминающихся измен Лолиты Милявской.