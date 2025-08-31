ИИ заставил Лолиту Милявскую надеть чёрную майку для извинений

31 августа 2025, 11:51

Нейросеть подставила Лолиту Милявскую под матерный хит

Лолита Милявская (Фото: Telegram @lolitamilyavskaya)

Певица Лолита Милявская в своём Telegram-канале прокомментировала распространение в интернете видеоролика с песней, исполненной искусственным голосом, похожим на её.





Артистка отметила, что не имеет отношения к созданию данного контента. В шутку она сообщила, что заранее облачилась в чёрное, намекая на возможные извинения.

«Ну что вам сказать. Я заранее чёрную майку надела, в водолазке просто жарко. Заранее простите… И как я должна на это реагировать?» — высказалась Лолита.