Соцфонд начнёт передавать МВД РФ сведения о трудовой деятельности иностранцев
Соцфонд начнёт передавать МВД РФ сведения о трудовой деятельности иностранцев. Об этом сообщает РИА Новости.
Согласно материалу, с 25 октября Фонд пенсионного и социального страхования России будет направлять в МВД данные о деятельности иностранцев, которые предоставил их работодатель. Передавать информацию будут через единую систему межведомственного электронного взаимодействия.
Напомним, что с начала этого месяца налоговые органы уже начали по запросу передавать МВД сведения о сумме доходов иностранцев, приехавших в Россию для работы.
Все эти изменения стали возможны после подписания в июле президентом Владимиром Путиным федерального закона № 241‑ФЗ, который вносит поправки в закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». Новые механизмы призваны усилить миграционный и налоговый контроль в стране.
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