«Тянуть нельзя»: Защита Лерчек просит суд отпустить её на лечение в Китай

24 октября 2026, 19:09

Лерчек требуется срочное лечение в Китае на фоне судебного разбирательства

Валерия Чекалина (Фото: Instagram* @ler_chek)

Защита блогера Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) обратилась с просьбой разрешить ей выезд за границу. Как сообщает РИА Новости, Валерии требуется срочное лечение в Китае.





По словам юристов, откладывать решение этого вопроса нельзя, поскольку от лечения зависят здоровье и жизнь Чекалиной.

«Состояние ухудшается. Ей срочно необходимо лечение в Китае. В настоящее время из‑за процессуальных ограничений, связанных с уголовным делом, она не может свободно покинуть Россию. Мы добиваемся необходимого судебного разрешения на выезд. Второй важный вопрос: кто ответит за нарушения, допущенные в ходе следствия», — рассказали адвокаты.