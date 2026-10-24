«Тянуть нельзя»: Защита Лерчек просит суд отпустить её на лечение в Китай
Лерчек требуется срочное лечение в Китае на фоне судебного разбирательства
Защита блогера Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) обратилась с просьбой разрешить ей выезд за границу. Как сообщает РИА Новости, Валерии требуется срочное лечение в Китае.
По словам юристов, откладывать решение этого вопроса нельзя, поскольку от лечения зависят здоровье и жизнь Чекалиной.
«Состояние ухудшается. Ей срочно необходимо лечение в Китае. В настоящее время из‑за процессуальных ограничений, связанных с уголовным делом, она не может свободно покинуть Россию. Мы добиваемся необходимого судебного разрешения на выезд. Второй важный вопрос: кто ответит за нарушения, допущенные в ходе следствия», — рассказали адвокаты.Обратиться за разрешением на выезд защита планирует сразу после того, как Валерия получит приглашение от клиники. Напомним, что судебное разбирательство в отношении Лерчек связано с многомиллионными переводами денег за границу в рамках её фитнес-марафонов.