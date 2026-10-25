В Липецке несколько машин вспыхнули после падения обломков БПЛА на парковку
В Липецке обломки беспилотника упали на парковку, из-за чего загорелись несколько автомобилей. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своём канале на платформе MAX.
Уточняется, что инцидент произошёл поздно вечером 24 октября на парковке на улице Бунина. На место быстро прибыли оперативные службы, в настоящий момент горящие транспортные средства уже удалось потушить. Артамонов добавил, что информации о погибших или пострадавших не поступало.
Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины с целью защиты русскоязычных жителей Донбасса. Москва утверждает, что они на протяжении восьми лет подвергались обстрелам и издевательствам со стороны киевского режима.
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