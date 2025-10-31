Kaspersky: мошенники шлют спам-письма, предлагая уклонение от уплаты налогов
Россияне сталкиваются с новой волной спама. Мошенники рассылают письма, рекламируя нелегальные сервисы. В «Лаборатории Касперского» сообщили о всплеске таких сообщений, пишет РИА Новости.
Спам содержит ссылки на чат-боты и сайты, где предлагают услуги по уклонению от налогов. Эти предложения выглядят заманчиво, но могут привести к серьезным последствиям. Эксперты подчеркивают, что хотя сами письма не содержат вирусов или вредоносного ПО, ссылки ведут на ресурсы с незаконной информацией.
«Сообщения с описаниями «серых» схем нарушают законодательство, и очень важно, чтобы предприниматели осознавали эти и другие риски. Тема ухода от налогов не нова, но технологии спама становятся все изощреннее, злоумышленники переводят общение в мессенджеры и чат-боты», — пояснила спам-аналитик компании Анна Лазаричева.
