Kaspersky: мошенники шлют спам-письма, предлагая уклонение от уплаты налогов

31 октября 2025, 07:15

Фото: iStock/JuYochi

Россияне сталкиваются с новой волной спама. Мошенники рассылают письма, рекламируя нелегальные сервисы. В «Лаборатории Касперского» сообщили о всплеске таких сообщений, пишет РИА Новости.





Спам содержит ссылки на чат-боты и сайты, где предлагают услуги по уклонению от налогов. Эти предложения выглядят заманчиво, но могут привести к серьезным последствиям. Эксперты подчеркивают, что хотя сами письма не содержат вирусов или вредоносного ПО, ссылки ведут на ресурсы с незаконной информацией.





«Сообщения с описаниями «серых» схем нарушают законодательство, и очень важно, чтобы предприниматели осознавали эти и другие риски. Тема ухода от налогов не нова, но технологии спама становятся все изощреннее, злоумышленники переводят общение в мессенджеры и чат-боты», — пояснила спам-аналитик компании Анна Лазаричева.