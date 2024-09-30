Соцфонд предложил проиндексировать социальные пенсии на 14,75% с апреля 2025

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Соцфонд предложил проиндексировать социальные пенсии на 14,75% с 1 апреля 2025 года. Соответствующая инициатива отражена в проект бюджета СФР на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.
«Индексация социальных пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению: с 1 апреля 2025 года — 14,75%», — указано в пояснительной записке к проекту.Ранее сообщалось, что в 2025 году на уровень инфляции могут быть проиндексированы и страховые пенсии. Ее показатель по прогнозам Минэкономразвития России на конец 2024 года составляет 7,3%. Отмечалось, что меры в области бюджетной и налоговой политики должны поспособствовать решению задач снижения бедности, сокращения неравенства в обществе и роста доходов семей в России.
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