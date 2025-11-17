Мизулина обеспокоилась антицерковными трендами в социальных сетях
Глава лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина выразила опасения по поводу распространяющихся в интернете трендов, направленных на дискредитацию церкви. Об этом она рассказала в эфире радио Sputnik.
По ее словам, тревожная мода в основном охватила молодое поколение. Детская аудитория подвергается массированному воздействию деструктивных идей, выражающихся в осквернении мест захоронений и разрушении памятников.
«Например, все, что связано с кладбищами, с порчей могил, уничтожением могил. Это очень активно пропагандируется среди детской аудитории и распространяется в основном через TikTok. Дальше дети видят, начинают этому подражать», — отметила Мизулина.Мизулина также отметила, что подобные контент-направления создаются специально для нанесения удара по традиционным российским ценностям и духовным основам общества. Она выразила уверенность в наличии хорошо организованной кампании, нацеленной на разрушение нравственных ориентиров россиян.