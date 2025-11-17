Мизулина обеспокоилась антицерковными трендами в социальных сетях

17 ноября 2025, 03:27

Фото: istockphoto / Iurii Kuzo

Глава лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина выразила опасения по поводу распространяющихся в интернете трендов, направленных на дискредитацию церкви. Об этом она рассказала в эфире радио Sputnik.





По ее словам, тревожная мода в основном охватила молодое поколение. Детская аудитория подвергается массированному воздействию деструктивных идей, выражающихся в осквернении мест захоронений и разрушении памятников.



«Например, все, что связано с кладбищами, с порчей могил, уничтожением могил. Это очень активно пропагандируется среди детской аудитории и распространяется в основном через TikTok. Дальше дети видят, начинают этому подражать», — отметила Мизулина.