Социальную поддержку в Подмосковье получают более 176 тыс. предпенсионеров

Фото: пресс-служба Мособлдумы
В Подмосковье различные меры социальной поддержки получают более 176 тыс. граждан предпенсионного возраста. Такие данные привёл председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.
«Сейчас различные социальные льготы получают более 176 тыс. предпенсионеров. При этом более 6 тыс. из них являются ветеранами труда. Для граждан предпенсионного возраста в Подмосковье действуют такие меры, как бесплатный проезд на транспорте, компенсации за жилое помещение и капремонт, путёвки в санаторий, изготовление и ремонт зубных протезов и другие. Все эти меры Мособлдума продлила на 2024 год», – уточнил Голубев.Гражданами предпенсионного возраста считаются мужчины старше 60 лет и женщины старше 55, имеющие страховой стаж для назначения страховой пенсии.
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Лора Луганская