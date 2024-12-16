Социолог Лопатина: россиян ждет 11 выходных на новогодние праздники

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На новогодние праздники россияне получат 11 выходных. Этим поделилась эксперт Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Марина Лопатина.
Как объяснила Лопатина, выходные стартуют с 29 декабря 2024 и закончатся 8 января 2025 года. Также выходной день 4 января будет перенесен на 2 мая, а уже 5 января на 31 декабря 2025 года.
При этом 30 декабря станет выходным, так как рабочий день с этой даты переносится на субботу, 28 декабря. В связи с этим последняя неделя года станет шестидневной, после чего граждан ждут непрерывные выходные.
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