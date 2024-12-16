Юрист Квартальнова: за самовольное украшение подъезда к Новому году можно получить штраф

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За самовольное украшение подъезда жилого дома в честь Нового года можно получить штраф. Об этом рассказала юрист Евгения Квартальнова изданию РИА Новости.
«Общее имущество многоквартирного дома, к которому относится и подъезд, принадлежит всем собственникам жилья на праве общей долевой собственности. Так что без согласия всех владельцев жилья любые подобные действия считаются самовольными», — пояснила адвокат.Квартальнова отметила, что для физических лиц размер штрафа может варьироваться от 400 рублей до 5 тысяч рублей. Если же при украшении была нарушена пожарная безопасность, то тогда граждане могут получить штраф до 15 тысяч. Это касается случаев установки гирлянды в подъезде. В случае возникновения пожара и гибели людей из-за новогодней атрибутики можно получить уголовную ответственность.
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