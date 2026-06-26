Социолог назвал сожительство переходным шагом между одиночеством и семьей

26 июня 2026, 18:56

Социолог Синельников: сожительство не всегда приводит к браку

Фото: iStock/SeventyFour

Сожительство может привести к исчезновению семьи как социального института. Так считает профессор кафедры социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ Александр Синельников.





Ранее замминистра юстиции России Вадим Баланин заявил, что сожительство россиян без регистрации брака угрожает безопасности страны. Он подчеркнул, что ведомство поддерживает укрепление семейных отношений и принятие мер по противодействию разрушению традиционных идеологий.



По словам Синельникова, большинство людей создают семью, чтобы стать счастливыми, избавиться от одиночества и завести детей. А совместное проживание часто становится шагом к законному браку.





«При этом создание семьи из одномоментного события превращается в длительный процесс. Многие пары живут вместе какое-то время до регистрации. Тем не менее эта форма далеко не всегда является переходной», — отметил Синельников в разговоре с «Вечерней Москвой».

«В современных отношениях люди нередко решают не торопиться ни со свадьбой, ни с рождением детей, поскольку гражданский брак вошел в норму», — уточнила эксперт.