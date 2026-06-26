Социолог назвал сожительство переходным шагом между одиночеством и семьей
Социолог Синельников: сожительство не всегда приводит к браку
Сожительство может привести к исчезновению семьи как социального института. Так считает профессор кафедры социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ Александр Синельников.
Ранее замминистра юстиции России Вадим Баланин заявил, что сожительство россиян без регистрации брака угрожает безопасности страны. Он подчеркнул, что ведомство поддерживает укрепление семейных отношений и принятие мер по противодействию разрушению традиционных идеологий.
По словам Синельникова, большинство людей создают семью, чтобы стать счастливыми, избавиться от одиночества и завести детей. А совместное проживание часто становится шагом к законному браку.
«При этом создание семьи из одномоментного события превращается в длительный процесс. Многие пары живут вместе какое-то время до регистрации. Тем не менее эта форма далеко не всегда является переходной», — отметил Синельников в разговоре с «Вечерней Москвой».
По его словам, сожительство действительно является явным признаком разрушения института семьи. Из-за этого снижается рождаемость и растет число неполных семей.
Тем временем социолог Анна Очкина в беседе с Москвой 24 выразила мнение, что сожительство вне брака вовсе не несет серьезную угрозу национальной безопасности. Тем не менее тенденция к отказу от официального брака действительно усиливается.
«В современных отношениях люди нередко решают не торопиться ни со свадьбой, ни с рождением детей, поскольку гражданский брак вошел в норму», — уточнила эксперт.
Также выросли и требования к официальному союзу. Очкина уточнила, что людям непросто построить глубокие и качественные отношения. Для этого необходимо постоянно работать над собой и учиться слышать партнера.