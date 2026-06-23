В Госдуме опасаются роста противников брака при принятии закона о насилии в семье
Принятие закона о домашнем насилии может вызывать у молодежи нежелание вступать в брак. Такое мнение выразила председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.
Напомним, депутат Госдумы Ксения Горячева направила в правительство РФ законопроект о введении уголовной ответственности за побои и другие насильственные действия, совершенные в семье.
«Парни будут бояться, потому что любое прикосновение дома к жене, исходя из заявлений иногда импульсивных наших женщин, можно будет рассматривать как посягательство на физическое и психическое здоровье. Поэтому надо семь раз отмерить, а один раз отрезать», – сказала Останина Агентству городских новостей «Москва».
Она считает, что при повышении уголовной ответственности за насилие в семье молодежь будет чаще отказываться от вступления в брак и рождения детей.
При этом депутат Саратовской облдумы, заместитель председателя комитета по делам ветеранов, ветеран боевых действий Вячеслав Калинин в беседе с Общественной Службой Новостей уточнил, что на сегодняшний день восемь из 10 семей разводятся.
«Если законопроект будет одобрен, станут разводиться все 10 из 10. Будет ли молодёжь вступать в брак в случае, если будет принят этот закон, — вопрос риторический, сегодня молодые люди и так не стремятся обрастать семьёй и семейными обязанностями», — рассуждает парламентарий.
Он добавил, что в российском законодательстве есть уголовная ответственность за причинение вреда здоровью и без вышеуказанного законопроекта.