В Госдуме опасаются роста противников брака при принятии закона о насилии в семье

23 июня 2026, 15:24

Фото: iStock/Marina Moskalyuk

Принятие закона о домашнем насилии может вызывать у молодежи нежелание вступать в брак. Такое мнение выразила председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.





Напомним, депутат Госдумы Ксения Горячева направила в правительство РФ законопроект о введении уголовной ответственности за побои и другие насильственные действия, совершенные в семье.





«Парни будут бояться, потому что любое прикосновение дома к жене, исходя из заявлений иногда импульсивных наших женщин, можно будет рассматривать как посягательство на физическое и психическое здоровье. Поэтому надо семь раз отмерить, а один раз отрезать», – сказала Останина Агентству городских новостей «Москва».

«Если законопроект будет одобрен, станут разводиться все 10 из 10. Будет ли молодёжь вступать в брак в случае, если будет принят этот закон, — вопрос риторический, сегодня молодые люди и так не стремятся обрастать семьёй и семейными обязанностями», — рассуждает парламентарий.