Соцопрос «Движения первых»: в Татарстане подростки тратят до 6 часов в сутки на телефон

25 июня 2025, 17:46

Фото: iStock/monkeybusinessimages

Живущие в Татарстане подростки проводят в телефоне около шести часов в день, следует из данных социологического исследования, которое провело региональное отделение «Движения первых». Результатами опроса организация поделилась с изданием «Татар-информ».