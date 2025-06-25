Соцопрос «Движения первых»: в Татарстане подростки тратят до 6 часов в сутки на телефон
Живущие в Татарстане подростки проводят в телефоне около шести часов в день, следует из данных социологического исследования, которое провело региональное отделение «Движения первых». Результатами опроса организация поделилась с изданием «Татар-информ».
В исследовании приняли участие около 1,4 тыс. ребят. В результате опроса оказалось, что к концу 1-го класса смартфоны имеют 54,6% детей.
Среди подростков наиболее популярно приложение Telegram. Так ответили 94% девочек и 82,3% мальчиков, сообщает «Татар-информ».
Больше всего времени подростки из Татарстана, сидя в телефоне, тратят на короткие видео, каналы друзей, полезные для учебы вещи и мемы. Реже респонденты упоминали чтение и музыку.
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