В Кузбассе значительно увеличили оплату за детские сады
В Кемеровской области значительно увеличили плату за детский сад. Соответствующее постановление подписал исполняющий обязанности губернатора Кузбасса Андрей Панов. Об этом сообщает «Сiбдепо».
Отмечается, что изменения в оплате будут действовать во всех муниципалитетах региона.
«Самый дорогой детсад находится в Калтане, там родителям воспитанников придется платить 4457 рублей в месяц. Ранее услуги предоставляли за сумму на 400 рублей меньше. Жителям Березовского детсад обойдется в 4173 рубля, Белова — в 4031 рубль, Новокузнецка — в 4029 рублей», — уточняется в статье.
Тем временем депутаты Госдумы уже приняли в первом чтении законопроект, согласно которому предусматриваются штрафы от двух до трех тысяч рублей за курение на территориях или в помещениях школ и детских садов, пишет Агентство городских новостей «Москва».
Сейчас в российском законодательстве есть статья о запрете курения на детских площадках. Ее планируется дополнить словами «на территориях или в помещениях, предназначенных для оказания образовательных услуг, а также на территориях или в помещениях дошкольных образовательных организаций».
Предполагается, что подобная мера поможет снизить число курящих детей и подростков.