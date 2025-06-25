В Кузбассе значительно увеличили оплату за детские сады

25 июня 2025, 12:01

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В Кемеровской области значительно увеличили плату за детский сад. Соответствующее постановление подписал исполняющий обязанности губернатора Кузбасса Андрей Панов. Об этом сообщает «Сiбдепо».





Отмечается, что изменения в оплате будут действовать во всех муниципалитетах региона.





«Самый дорогой детсад находится в Калтане, там родителям воспитанников придется платить 4457 рублей в месяц. Ранее услуги предоставляли за сумму на 400 рублей меньше. Жителям Березовского детсад обойдется в 4173 рубля, Белова — в 4031 рубль, Новокузнецка — в 4029 рублей», — уточняется в статье.