Социальная сеть «Миртесен» провела крупное обновление платформы

Медиаплатформа «Миртесен» запустила геолокационные рекомендации
Социальная медиаплатформа «Миртесен» провела крупное обновление. Основой обновленного портала mt.ru стала гео-рекомендательная система и упрощённый процесс публикации.



О нововведениях компания рассказала изданию AdIndex. Сообщается, что теперь на платформе «Миртесен» появились «Каналы» для блогов. Помимо этого, улучшены рекомендации с учётом геолокации и интересов, а ИИ автоматически размечает контент. Авторы могут привязывать посты к местам и темам, а также импортировать архивные публикации из Telegram и VK.

Совладелец «Миртесен» Юрий Белоусов заявил о ещё одном нововведении.

«В ближайшее время мы запускаем систему геймификации и раздел «События рядом» для более глубокого погружения в жизнь своего города», — рассказал он.
Белоусов добавил, что благодаря новому разделу авторам станут доступны новые инструменты для продвижения и монетизации контента.
