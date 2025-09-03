Социальная сеть «Миртесен» провела крупное обновление платформы

03 сентября 2025, 19:31

Медиаплатформа «Миртесен» запустила геолокационные рекомендации

Фото: Istock/scyther5

Социальная медиаплатформа «Миртесен» провела крупное обновление. Основой обновленного портала mt.ru стала гео-рекомендательная система и упрощённый процесс публикации.





О нововведениях компания рассказала изданию AdIndex. Сообщается, что теперь на платформе «Миртесен» появились «Каналы» для блогов. Помимо этого, улучшены рекомендации с учётом геолокации и интересов, а ИИ автоматически размечает контент. Авторы могут привязывать посты к местам и темам, а также импортировать архивные публикации из Telegram и VK.



Совладелец «Миртесен» Юрий Белоусов заявил о ещё одном нововведении.

«В ближайшее время мы запускаем систему геймификации и раздел «События рядом» для более глубокого погружения в жизнь своего города», — рассказал он.

