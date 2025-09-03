Глава Минфина раскрыл, что ждёт «Семейную ипотеку» в ближайшем будущем
Власти готовятся поднять лимиты по ипотеке для семей
Министерство финансов и Министерство труда РФ разрабатывают предложения по изменению параметров программы «Семейная ипотека». Об этом сообщил глава Минфина Алексей Яковлев на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.
По словам министра, ведомства рассматривают поступившие предложения от депутатов.
«Речь идёт не о введении ограничений или дополнительных стимулов, а о корректировке параметров программы в зависимости от целей граждан, которые в ней участвуют», — сообщил Яковлев.Одним из ключевых направлений работы является повышение установленного лимита по кредиту. В настоящее время максимальная сумма варьируется от 6 до 12 миллионов рублей в зависимости от региона. Как отметил глава Минфина, увеличение лимита позволит молодым семьям приобретать жилье большей площади, что позитивно скажется на демографической ситуации в стране.
Напомним, что в Госдуме предложили ввести в школах уроки китайского языка.