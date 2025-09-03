Власти Томской области закупили 680 бутылок коньяка и водки за 1,5 млн рублей
Администрация Томской области через госзакупки закупила 680 бутылок коньяка и водки за 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщает telegram-канал Mash.
При этом власти эту масштабную закупку объясняют нуждами столовой. Водку администрация просит высшего качества с анисовым ароматизатором и угольно-серебряной фильтрацией. Коньяк для властей требуется с выдержкой не менее трех лет и объемом не меньше 0,5 литра.
За все администрация заплатит 600 тысяч рублей. К тому же еще 750 тысяч власти готовы отдать за сыры и 200 тысяч за сельдь, лососевую рыбу холодного копчения, зернистую икру, мороженого кальмара и консервы из морской капусты.
Власти объяснили масштабную закупку мероприятиями в рамках культпрограммы. Что именно за праздник планируется, не уточняется.
Читайте также: