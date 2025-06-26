Песков заявил о неприменимости принципа «мир через силу» в отношении России

26 июня 2025, 16:53

Песков: Тезис «мир через силу» не применим к России

Дмитрий Песков (Фото: РИА Новости/Александр Казаков)

Использование тезиса «мир через силу» в отношении Российской Федерации не применимо. Об этом сообщил пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков.





Государственный деятель заявил о неуместных параллелях между налаживанием ирано-израильского конфликта с ситуацией вокруг Украины.

«Параллели здесь вряд ли уместно проводить. Потом, наверное, всё-таки мир через силу в отношении РФ — это тезис вряд ли применим, и вряд ли его стоит использовать, так невозможно будет достигнуть каких-то целей», — отметил Песков.