Песков заявил о неприменимости принципа «мир через силу» в отношении России
Песков: Тезис «мир через силу» не применим к России
Использование тезиса «мир через силу» в отношении Российской Федерации не применимо. Об этом сообщил пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков.
Государственный деятель заявил о неуместных параллелях между налаживанием ирано-израильского конфликта с ситуацией вокруг Украины.
«Параллели здесь вряд ли уместно проводить. Потом, наверное, всё-таки мир через силу в отношении РФ — это тезис вряд ли применим, и вряд ли его стоит использовать, так невозможно будет достигнуть каких-то целей», — отметил Песков.Представитель Кремля таким образом отреагировал на высказывания американского политика Стива Уиткоффа, который выразил мнение, что обстановка вокруг Ирана поспособствует урегулированию разногласий на Украине.
Песков заявил, что Россия заинтересована в том, чтобы США продолжали свои усилия в переговорах по завершению конфликта на Украине.