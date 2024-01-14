Советник Байдена по климату покинет свой пост, чтобы помочь ему с выборами

Фото: state.gov
По информации Axios, Джон Керри, спецпредставитель президента США по вопросам климата, планирует покинуть свою должность, чтобы активно участвовать в предвыборной кампании Джо Байдена.
Источник сообщает, что Керри собирается оставить свой пост в администрации до начала весны. 80-летний Керри утверждает, что повторное избрание Байдена имеет критическое значение для прогресса в решении проблемы изменения климата как внутри страны, так и в мировом масштабе.
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Артем Кузьмин