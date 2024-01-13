Китай уверен, что мир поддержит его в противодействии сепаратизму Тайваня

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МИД КНР после окончания выборов на Тайване выразил уверенность, что международное сообщество поддержит противодействие Китая сепаратизму Тайваня. Об этом говорится в заявлении, которое опубликовано на сайте ведомства.
В МИД КНР подчеркнули, что международное сообщество будет и впредь придерживаться принципа «одного Китая», а также поддерживать страну в намерении завершить «справедливое дело национального воссоединения».
Ранее официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чэнь Биньхуа заявил, что Китай будет решительно противостоять действиям, которые будут направлены на достижение независимости Тайваня. Заявление Биньхуа поддержал американский президент Джо Байден, который также против того, чтобы Тайвань обрел независимость.
При этом избранный глава администрации Тайваня Лай Циндэ сообщил, что готов к диалогу с Китаем и Штатами, если статус-кво Тайваня будет сохранен.
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Ранее официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чэнь Биньхуа заявил, что Китай будет решительно противостоять действиям, которые будут направлены на достижение независимости Тайваня. Заявление Биньхуа поддержал американский президент Джо Байден, который также против того, чтобы Тайвань обрел независимость.
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Екатерина Коршунова