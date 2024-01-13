Байден: США не поддерживают обретение Тайванем независимости

Фото: РИА Новости/Стрингер
Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не поддерживает обретение Тайванем независимости. Об этом Байден сообщил журналистам перед вылетом в свою загородную резиденцию Кэмп-Дэвид в пригороде Вашингтона.
Несмотря на полное непринятие итогов выборов в Тайване со стороны КНР и США, избранный глава администрации Тайваня Лай Циндэ сообщил, что готов к диалогу с Китаем и Штатами, если статус-кво Тайваня будет сохранен.
Ранее официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чэнь Биньхуа заявил, что Китай будет решительно противостоять действиям, которые будут направлены на достижение независимости Тайваня.
Напомним, в субботу, 13 января, на Тайване начались выборы президента и парламента. Сообщается, что Лай Циндэ лидировал на выборах с 40,07% голосов при подсчете бюллетеней с 17 759 участков.
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Ранее официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чэнь Биньхуа заявил, что Китай будет решительно противостоять действиям, которые будут направлены на достижение независимости Тайваня.
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Екатерина Коршунова