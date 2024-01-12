Трамп выступил с заключительным словом в суде, несмотря на запрет

Фото: сайт офиса Дональда Трампа
Экс-президент США Дональд Трамп, несмотря на запрет, выступил на заседании по делу о мошенничестве с заключительным словом. Об этом сообщает CNN.
«То, что здесь произошло, это мошенничество по отношению ко мне», — цитирует телеканал слова бывшего американского президента.
В публикации говорится, что Трамп около пяти минут вещал из-за стола защиты, пока судья не прервал его речь. Политик апеллировал к собственной невиновности, утверждал, что его «преследует кто-то, баллотирующийся на должность и вмешивающийся в выборы» и требовал компенсации.
«Факты в том, что финансовая отчетность идеальна, против нас нет свидетелей», — заключил Дональд Трамп.
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Диана Аванесян