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Советник главы Крыма Крючков опроверг введение режима ЧС в Феодосии

07 октября 2024, 09:16
Фото: iStock/possum1961

Фото: iStock/possum1961

Советник главы Крыма Олег Крючков заявил, что режим ЧС муниципального характера в Феодосии пока не введен. Об этом он проинформировал в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что в Феодосии на юго-востоке Крыма из-за пожара на нефтебазе был введен режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера.

Советник главы Крыма Олег Крючков призвал граждан ориентироваться только на официальные источники информации, отметив, что заседание комиссии еще не проводилось.



До этого стало известно, что в Феодосии изменилось движение автотранспорта из-за произошедшего инцидента. Глава администрации города Игорь Ткаченко попросил жителей учитывать текущую ситуацию при планировании поездок.

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#режим
Загруженность дорог Московской области утром 7 октября составила пять баллов
07 октября 2024, 09:50

Утром 7 октября загруженность дорог Московской области достигла пяти баллов. На дорогах региона было зафиксировано более 1,1 миллиона автомобилей, что на 1% превышает средний показатель прошлого месяца, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Основные затруднения движения наблюдались в направлении Москвы на трассах М-4 «Дон» и М-9 «Балтия» и на Ленинградском, Ярославском, Щёлковском, Носовихинском, Каширском, Варшавском, Калужском, Киевском, Боровском, Минском, Рублёво-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и на шоссе Энтузиастов.

Министерство транспорта Московской области рекомендует водителям быть особенно внимательными и аккуратными на дорогах в связи с возможными осадками, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких манёвров и не парковаться рядом с неустойчивыми конструкциями и деревьями.

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В Москве начали включать отопление в жилых домах и соцобъектах
Заммэра Бирюков: в Москве начали включать отопление в жилых домах и соцобъектах
07 октября 2024, 09:48

Фото: iStock/Lazy_Bear

В Москве начали включать отопление в жилых домах и соцобъектах. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, пишет РИА Новости.
Бирюков заявил, что в связи с понижением среднесуточной температуры наружного воздуха было принято решение о переводе систем теплоснабжения на зимний режим работы. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина началась подача тепла в жилые дома и объекты социальной сферы.

По его словам, подача теплоносителя осуществляется поэтапно. Он отметил, что полностью отопление включат в течение 5 дней. Бирюков пояснил, что в первую очередь тепло получают социальные учреждения, в том числе сады, школы поликлиники и больницы.

Заместитель мэра сообщил, что всего было подготовлено свыше 74 000 объектов, включая более 34 000 многоквартирных домов. Он отметил, что с мая по сентябрь проводились гидравлические и температурные испытания тепловых сетей, что позволило заранее выявить слабые участки и провести их ремонт.

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#отопление
#тепло
#кадастровый
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Названо число людей, проживающих в пунктах временного размещения в Подмосковье
07 октября 2024, 09:44

Фото: Фотобанк МО

В пунктах временного размещения, расположенных в Московской области, в настоящее время живут более 1,3 тыс. человек, вынужденных покинуть свои дома, оказание помощи этим людям обсудили на расширенном заседании комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению, сообщает пресс-служба регионального парламента.
«Сейчас в Московской области функционирует 14 пунктов временного размещения, в которых проживают более 1,3 тыс. человек. В основном это те, кто особенно нуждаются в помощи — дети, мамы с малышами, пенсионеры», — сказал председатель Комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.
Он добавил, что эти люди обеспечены всем необходимым: для них организовано пятиразовое питание и медицинская помощь, предоставляется одежда, игрушки, книги, школьная форма и пр. Дети учатся, а взрослым оказывается помощь в трудоустройстве.

Помочь людям, проживающим в областных пунктах ременного размещения, может любой желающий. Адреса точек сбора гуманитарной помои в разных округах области размещены по на сайте «Волонтёры Подмосковья».

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#московская область
#подмосковье
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В жилом комплексе «Люберцы» на кадастровый учёт поставили два новых корпуса
07 октября 2024, 09:32

Фото: Министерство жилищной политики Московской области

В жилом комплексе «Люберцы», расположенном в микрорайоне Зенино, были поставлены на кадастровый учёт два новых корпуса. Благодаря этому новосёлы смогут зарегистрировать право собственности на свои квартиры, прикрепиться к поликлинике, записать детей в школы и детские сады, а также выполнять другие юридические процедуры, сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
Новые корпуса предлагают широкий выбор планировок, включая студии и трёхкомнатные квартиры. Входные группы домов обеспечивают комфортное и светлое пространство с большими окнами, а колясочные в подъездах удобны для молодых семей с детьми.

На первых этажах корпусов будут работать кофейни, минимаркеты, салоны красоты и аптеки. В ЖК «Люберцы» уже функционируют три школы и шесть детских садов, а строительство четвёртой школы продолжается.

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#минжилполитики мо
#московская область
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Участников проекта «Московское долголетие» приглашают сесть за штурвал Як-42
07 октября 2024, 09:27

Фото: iStock/ViktorCap

На базе летной школы «Авиатор» для участников проекта «Московское долголетие» проходят занятия, на которых можно научиться пилотировать воздушное судно на специальных авиатренажерах. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Уточняется, что летная школа предложит участникам проекта посетить самолет Як-42 на ВДНХ. Пилоты расскажут о своей работе, об истории сверхзвукового самолета Су-27 и раскроют успех вертолета Ми-8.

Занятия начнутся в октябре и будут проходить с понедельника по пятницу с 11:00 до 13:00. Чтобы присоединиться к занятиям, необходимо пройти регистрацию на портале mos.ru или обратиться в любой центр московского долголетия, где с записью в группу помогут сотрудники.

Ранее сообщалось, что почти 200 новых указателей к центрам московского долголетия появилось в столице. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#сотрудники
#пилоты
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В химкинском ЖК «Пятницкие луга» ввели в эксплуатацию семиэтажный паркинг
07 октября 2024, 09:27

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Семиэтажный паркинг на 300 машин ввели в эксплуатацию на территории жилого комплекса «Пятницкие луга» в городском округе Химки, здание расположено рядом с жилыми корпусами первой очереди застройки, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«Постройка представляет собой отдельно стоящую автомобильную парковку открытого типа, её общая площадь составляет свыше 8,6 тысяч квадратных метров. Здание оснащено как лестницами, так и лифтами, а на въездах и выездах из паркинга установлены шлагбаумы», — говорится в сообщении.
На прилегающей территории обустроили проезды и пешеходные дорожки, установили уличное освещение, разбили газоны и посадили кустарник. Кроме того, рядом с паркингом оборудована плоскостная автостоянка, предназначенная для машин маломобильных автомобилистов.

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#минжилполитики мо
#автомобили
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В Московской области ведётся реновация 304 проектов
07 октября 2024, 09:15

Фото: Министерство жилищной политики Московской области

В Подмосковье ведётся реновация 304 проектов. Она включает в себя переселение граждан из ветхого и аварийного жилья за счёт инвесторов в рамках комплексного развития территорий (КРТ), сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
Цель реновации — обеспечить людей комфортным жильём с необходимой инфраструктурой и обновить городскую среду.

В настоящее время реализуется 304 проекта реновации общей площадью 2,2 млн квадратных метров. Более 89 тысяч человек переедут из старого и аварийного жилья в современные и комфортабельные условия с необходимой инфраструктурой.

Первые проекты реновации были запущены в 2021 году в Мытищах и Раменском. Уже 295 человек из 9 ветхих и аварийных домов получили новые квартиры и отметили новоселье.

В настоящее время в Московской области начато 17 проектов реновации в Балашихе, Раменском, Пушкинском, Мытищах, Королёве, Подольске, Химках, Одинцово, Дубне, Наро-Фоминске и Фрязино. Это позволит переселить более 10 тысяч человек в современное жильё.

До конца года планируется реализовать ещё 21 проект, благодаря которому будет расселено более 9 тысяч жителей. Планируется благоустроить более 451 гектара заброшенных промышленных зон и неэффективно используемых территорий, что обеспечит жителей Подмосковья городскими кварталами со сбалансированной застройкой.

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#московская область
#минжилполитики мо
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Сергей Собянин назвал социальные объекты, которые будут построены в ТиНАО
07 октября 2024, 08:34

Фото: сайт Кремля

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о прогрессе в развитии социальной инфраструктуры в Троицком и Новомосковском административных округах. Об этом он написал в Telegram-канале.
«В этом году ввели в эксплуатацию культурный центр в районе Краснопахорский, открыли школу в Филимонковском», — отметил мэр.

Помимо этого, строительство учебных заведений реализуется также во Внукове, Щербинке и Троицке.

Собянин добавил, что недавно завершились работы в Ватутинках, где была построена школа на 1,2 тысячи мест. В Троицке завершаются работы по строительству детского сада, а в 2025 году планируется достроить два дошкольных учреждения в Щербинке и Коммунарке.

Ранее сообщалось, что в Москве установили еще 191 навигационную табличку. Указатели помогут жителям столицы добраться до центров долголетия. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#школа
#строительство
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Почти 200 новых указателей к центрам московского долголетия появилось в столице
07 октября 2024, 07:10

Фото: istockphoto/Yury Karamanenko

В Москве установили еще 191 навигационную табличку. Указатели помогут жителям столицы добраться до центров долголетия. Соответствующая информация была опубликована на официальном сайте мэра столицы.
В сообщении отмечается, что 13 сине-белых информационных полей покажут дорогу к центру московского долголетия в районе Коптево, а еще 12 табличек направят к аналогичному учреждению в Братееве. Помимо этого, сообщается, что 11 указателей помогут попасть к центру в Хамовниках, а 12 навигационных табличек подскажут, как найти центр в районе Орехово-Борисово Южное.

Отмечается, что «Московское долголетие» — это инициатива, запущенная мэром Москвы. Этот проект объединил более 580 000 москвичей «серебряного» возраста. Сообщается, что участники могут выбрать более 40 направлений занятий с профессиональными преподавателями в сфере творчества, спорта и образования.

В городе функционирует 134 современных центра московского долголетия, оснащённых всем необходимым для активного и здорового досуга.

До этого сообщалось, что в России начнут проверять наличие у водителей страховки ОСАГО с помощью дорожных камер. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#проект
#москва
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