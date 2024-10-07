Советник главы Крыма Крючков опроверг введение режима ЧС в Феодосии

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Советник главы Крыма Олег Крючков заявил, что режим ЧС муниципального характера в Феодосии пока не введен. Об этом он проинформировал в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что в Феодосии на юго-востоке Крыма из-за пожара на нефтебазе был введен режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера.
Советник главы Крыма Олег Крючков призвал граждан ориентироваться только на официальные источники информации, отметив, что заседание комиссии еще не проводилось.
До этого стало известно, что в Феодосии изменилось движение автотранспорта из-за произошедшего инцидента. Глава администрации города Игорь Ткаченко попросил жителей учитывать текущую ситуацию при планировании поездок.
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Советник главы Крыма Олег Крючков призвал граждан ориентироваться только на официальные источники информации, отметив, что заседание комиссии еще не проводилось.
До этого стало известно, что в Феодосии изменилось движение автотранспорта из-за произошедшего инцидента. Глава администрации города Игорь Ткаченко попросил жителей учитывать текущую ситуацию при планировании поездок.
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Дарья Осипова