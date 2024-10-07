В Феодосии из-за пожара на нефтебазе ввели режим техногенной ЧС

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В Феодосии на юго-востоке Крыма из-за пожара на нефтебазе был введен режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера. Об этом проинформировала администрация города в Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что на феодосийской нефтебазе произошло возгорание, в настоящее время на месте происшествия работают спасатели, пострадавших нет.
До этого стало известно, что в Феодосии из-за инцидента изменилось движение автотранспорта. Глава администрации города Игорь Ткаченко призвал жителей учитывать текущую ситуацию при планировании поездок и проявлять понимание.
На западе Москвы горит одноэтажный склад. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«По информации отдела по вопросам ГО и ЧС администрации города Феодосии, введён режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера», — отмечается в сообщении.
До этого стало известно, что в Феодосии из-за инцидента изменилось движение автотранспорта. Глава администрации города Игорь Ткаченко призвал жителей учитывать текущую ситуацию при планировании поездок и проявлять понимание.
На западе Москвы горит одноэтажный склад. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова