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В Феодосии из-за пожара на нефтебазе ввели режим техногенной ЧС

07 октября 2024, 08:32
Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

В Феодосии на юго-востоке Крыма из-за пожара на нефтебазе был введен режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера. Об этом проинформировала администрация города в Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что на феодосийской нефтебазе произошло возгорание, в настоящее время на месте происшествия работают спасатели, пострадавших нет.

«По информации отдела по вопросам ГО и ЧС администрации города Феодосии, введён режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера», — отмечается в сообщении.



До этого стало известно, что в Феодосии из-за инцидента изменилось движение автотранспорта. Глава администрации города Игорь Ткаченко призвал жителей учитывать текущую ситуацию при планировании поездок и проявлять понимание.

На западе Москвы горит одноэтажный склад. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#происшествия
Жителя Приморья задержали за публичные призывы к экстремизму
07 октября 2024, 08:14

Фото: iStock/Rawf8

Житель Приморья задержан за публичные экстремистские высказывания в одной из социальных сетей. Об этом говорится в Telegram-канале антитеррористической комиссии Приморского края.
Согласно информации ведомства, мужчина призывал пользователей соцсети «унижать сторонников президента России Владимира Путина». В отношении жителя Приморья возбуждено уголовное дело.

Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы. Антитеррористическая комиссия также опубликовала кадры, на которых преступник сожалеет о своих действиях.

Ранее сообщалось, что в Ялте задержали мужчину за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Он призывал убивать русских. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Лукашук сообщил о пожаре на предприятии в Павлограде после взрывов
07 октября 2024, 08:00

Фото: istockphoto/abadonian

В Павлограде Днепропетровской области на Украине произошел пожар на предприятии после серии взрывов. Об этом сообщил в понедельник глава областного совета Николай Лукашук в своем Telegram-канале.
В ночь на понедельник украинские СМИ сообщили о взрывах в Павлограде во время воздушной тревоги.

«Произошел пожар. Повреждено предприятие», — написал он.

О каком именно предприятии идет речь не сообщается.

Удары по украинской инфраструктуре со стороны российских вооруженных сил начались 10 октября 2022 года, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, который, по мнению российских властей, был организован украинскими спецслужбами. С тех пор воздушная тревога объявляется в украинских регионах ежедневно.

Ранее сообщалось, что в Феодосии изменено движение автотранспорта из-за происшествия. Улицы вблизи нефтебазы временно закрыты. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#воздушная
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В Феодосии перекрыли улицы рядом с нефтебазой из-за пожара
07 октября 2024, 07:46

Фото: istockphoto/Aleksei Andreev

В Феодосии изменено движение автотранспорта из-за происшествия. Улицы вблизи нефтебазы временно закрыты. Об этом сообщил глава администрации города Игорь Ткаченко в своём Telegram-канале.
На феодосийской нефтебазе произошло возгорание, в настоящее время на месте происшествия работают спасатели, пострадавших нет.

Сообщается, что движение транспорта было перекрыто по улице Геологической и улице Федько от перекрестка с керченской трассой до района автовокзала. Ткаченко попросил учитывать сложившуюся ситуацию при планировании поездки и отнестись с пониманием к ситуации.

Ранее сообщалось, что на западе Москвы горит одноэтажный склад. На место происшествия оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения. Информация о пострадавших и причинах возгорания пока отсутствует. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#возгорание
#происшествия
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На западе Москвы горит одноэтажный склад
07 октября 2024, 07:32

Фото: istockphoto/Distortion Media

На западе Москвы горит одноэтажный склад. Об этом проинформировала пресс-служба столичного главка МЧС России.
Сообщается, что пожар произошёл по адресу: Рябиновая улица, дом 17А. На место происшествия оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения. Информация о пострадавших и причинах возгорания пока отсутствует.

Ранее стало известно, что два ребенка погибли в результате горения частного дома под Челябинском. Как проинформировали в МЧС России, загорелись в том числе и надворные постройки.

До этого три спасателя пострадали во время пожара в торговом центре города Каспийск в Дагестане. Отмечается, что одного пожарного увезли в больницу с ожогами, двум другим, надышавшимся угарным газом, оказали помощь на месте. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#взрыв
#происшествия
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ФСБ задержала троих нарушителей границы в Приморском крае
07 октября 2024, 05:53

Фото: iStock/choochart choochaikupt

Пограничники в Приморском крае задержали троих иностранцев, незаконно пересекших границу России для сбора дикоросов, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное пограничное управление ФСБ России.
По данным ведомства, нарушители были задержаны в лесном массиве в Хасанском районе.

«Обнаруженные у задержанных запас продуктов питания, а также предметы экипировки свидетельствовали о долгосрочных планах их пребывания на территории РФ», – отметили представители управления.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 322 Уголовного кодекса РФ «Незаконное пересечение Государственной границы РФ». Иностранцы признали, что нарушили границу с целью сбора дикорастущих растений.

Ранее в Ленинградской области пограничники задержали гражданина Франции, который пытался незаконно пересечь границу России со стороны Эстонии.

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Израиль сообщил о новых ударах по объектам «Хезболлы»
Израиль нанес удар по оружейным складам «Хезболлы» в Бейруте
07 октября 2024, 02:39

Фото: istockphoto/Olena Bartienieva

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об ударе по складам оружия, принадлежащим ливанскому движению «Хезболла», недалеко от Бейрута, в результате чего произошел взрыв.
Истребители ВВС Израиля разбомбили объекты движения, в том числе центр сбора разведданных, командный центр и дополнительные объекты террористической инфраструктуры, принадлежащие разведывательному центру «Хезболлы» в Бейруте.

«После ударов были зафиксированы вторичные взрывы, указывающие на наличие оружия», – упоминается в сообщении.

ЦАХАЛ отметила, что «Хезболла» намеренно разместила свой командный центр и оружие под жилыми домами в центре Бейрута, подвергая опасности окружающее население.

Ранее «Хезболла» объявила, что атаковала израильские базы ракетами. По данным израильской армии, из Ливана по Хайфе и ее окрестностям было выпущено около пяти артиллерийских снарядов, в городе была объявлена тревога.

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В Пакистане прогремел взрыв возле международного аэропорта
07 октября 2024, 02:29

Фото: iStock/dzika_mrowka

Взрыв произошел недалеко от международного аэропорта имении Джинны в Карачи, Пакистан, сообщает телеканал Geo TV.
В результате «мощного взрыва» возле аэропорта погиб по меньшей мере один человек, многие получили ранения. По предварительным данным, взорвалась цистерна и загорелся стоящий рядом автомобиль.

На месте происшествия работают полицейские и пожарные бригады. Власти полагают, что сработало самодельное взрывное устройство. Взрыв также был слышен в разных районах Карачи.

Ранее в международном аэропорту Варшавы также произошел взрыв в зале сортировки багажа имени Фридерика Шопена. По данным источников, взорвался чемодан, принадлежащий пассажиру, направлявшемуся в Вену. В чемодане находились биологические образцы и сухой лед для исследований.

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#пожарные
#полицейские
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МЧС: пожар в частном доме унес жизни двоих детей в Челябинской области
06 октября 2024, 21:54

Фото:istockphoto/photovs

Два ребенка погибли в результате горения частного дома под Челябинском. Как проинформировали в МЧС России, загорелись в том числе и надворные постройки.
«В городе Куса загорелись частный дом и надворные постройки. К сожалению, погибли трехлетний мальчик и девочка 1 год 8 месяцев. Обстоятельства трагедии уточняются. К месту направлена испытательная пожарная лаборатория МЧС России», — сказано в сообщении спасателей.

Пожар ликвидировали на ста квадратных метрах 19 пожарных, а также спецтехника в количестве пять единиц.

Перед этим сообщалось что при пожаре в торговом центре Каспийска в Дагестане пострадали трое пожарных. Двоим огнеборцам помогли на месте, еще одного госпитализировали с ожогами.

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Утечка серной кислоты из цистерны произошла на нижегородской ж/д станции
06 октября 2024, 21:29

Фото: iStock/Smederevac

В Нижегородской области на железнодорожной станции произошла утечка серной кислоты из цистерны, пострадавших или угрозы экологии нет. Об этом со ссылкой на пресс-службу Горьковской железной дороги сообщает РИА Новости. Отмечается, что вагон отсоединили и отставили на подъездной путь, чтобы ликвидировать течь.
«Сегодня, 6 октября, в 13.30 на станции Игумново Горьковской железной дороги при осмотре состава была выявлена течь груза (серная кислота) в одной из цистерн грузового поезда. Вагон был отставлен на подъездной путь для разгрузки и устранения течи», — говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что из-за утечки никто не пострадал, угрозы населению или природе нет. Причины и обстоятельства случившегося устанавливают профильные службы.

Происшествие также не повлияло на движение других поездов по данному участку железной дороги.

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