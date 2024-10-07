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На западе Москвы горит одноэтажный склад. Об этом проинформировала пресс-служба столичного главка МЧС России.
Сообщается, что пожар произошёл по адресу: Рябиновая улица, дом 17А. На место происшествия оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения. Информация о пострадавших и причинах возгорания пока отсутствует.
Ранее стало известно, что два ребенка погибли в результате горения частного дома под Челябинском. Как проинформировали в МЧС России, загорелись в том числе и надворные постройки.
До этого три спасателя пострадали во время пожара в торговом центре города Каспийск в Дагестане. Отмечается, что одного пожарного увезли в больницу с ожогами, двум другим, надышавшимся угарным газом, оказали помощь на месте. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Ранее стало известно, что два ребенка погибли в результате горения частного дома под Челябинском. Как проинформировали в МЧС России, загорелись в том числе и надворные постройки.
До этого три спасателя пострадали во время пожара в торговом центре города Каспийск в Дагестане. Отмечается, что одного пожарного увезли в больницу с ожогами, двум другим, надышавшимся угарным газом, оказали помощь на месте. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова