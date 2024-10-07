Лукашук сообщил о пожаре на предприятии в Павлограде после взрывов

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В Павлограде Днепропетровской области на Украине произошел пожар на предприятии после серии взрывов. Об этом сообщил в понедельник глава областного совета Николай Лукашук в своем Telegram-канале.
В ночь на понедельник украинские СМИ сообщили о взрывах в Павлограде во время воздушной тревоги.
О каком именно предприятии идет речь не сообщается.
Удары по украинской инфраструктуре со стороны российских вооруженных сил начались 10 октября 2022 года, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, который, по мнению российских властей, был организован украинскими спецслужбами. С тех пор воздушная тревога объявляется в украинских регионах ежедневно.
Ранее сообщалось, что в Феодосии изменено движение автотранспорта из-за происшествия. Улицы вблизи нефтебазы временно закрыты. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Произошел пожар. Повреждено предприятие», — написал он.
О каком именно предприятии идет речь не сообщается.
Удары по украинской инфраструктуре со стороны российских вооруженных сил начались 10 октября 2022 года, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, который, по мнению российских властей, был организован украинскими спецслужбами. С тех пор воздушная тревога объявляется в украинских регионах ежедневно.
Ранее сообщалось, что в Феодосии изменено движение автотранспорта из-за происшествия. Улицы вблизи нефтебазы временно закрыты. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова