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«Голая вечеринка» в конце прошлого года в московском клубе «Мутабор» является примером ментальной агрессии против России, такие инструменты разрабатывают США и НАТО, заявил советник министра обороны РФ Андрей Ильницкий в статье, посвященной инструментам ментальной войны Соединенных Штатов, в журнале «Арсенал Отечества».
«Нашумевшая в декабре 2023 года «голая вечеринка» является актом ментальной агрессии, направленной на раскол и разложение российского общества и молодежи, прежде всего. Это вовсе не случайность, а элемент технологии разрушения государства и русского мира через деградацию элит», — заявил Ильницкий.
Ильницкий объяснил, что Вашингтон в ходе ведения ментальной войны внедряет в общество атакуемой страны идеологию деградации и безответственности. Это подразумевает стирание национальной истории и культуры, деидеологизацию общества, доминирование меньшинств, а также имитацию легитимной власти.
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