Советник Шойгу увидел американский след в «голой вечеринке»

«Голая вечеринка» в конце прошлого года в московском клубе «Мутабор» является примером ментальной агрессии против России, такие инструменты разрабатывают США и НАТО, заявил советник министра обороны РФ Андрей Ильницкий в статье, посвященной инструментам ментальной войны Соединенных Штатов, в журнале «Арсенал Отечества».