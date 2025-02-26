Подмосковные ветеринары объяснили, почему некоторые питомцы путают день с ночью

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Некоторых хозяев домашних животных волнует отсутствие сна у питомцев в тёмное время суток. Ветеринары Минсельхозпрода Московской области раскрыли причины такого поведения.
«У многих четвероногих – собственные циркадные ритмы. Например, кошки – ночные хищники, поэтому они более активны ночью, а днём могут спать днём короткими периодами. Собакам, чтобы чувствовать себя бодрыми, достаточно за сутки поспать несколько раз по 20-30 минут», – отметили в ведомстве.Там добавили, что молодые животные в основном более активны и могут спать меньше, чем взрослые. С возрастом эта потребность увеличивается. А некоторые питомцы сохраняют бдительность даже во время сна из-за инстинкта выживания.
В министерстве подчеркнули, что проблемы со здоровьем могут влиять на качество сна. Поэтому, если хозяин заметил ухудшение состояния животного, необходимо обратиться с ним к ветеринарному врачу.
Запись на приём доступна на сайте региональных госуслуг, а также по телефону +7 (495) 668-01-25. Звонить можно ежедневно с 9:00 до 21:00.
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Лора Луганская