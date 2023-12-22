Совфед одобрил закон о наказании за дискредитацию добровольцев Росгвардии

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Совет Федерации в ходе пленарного заседания принял новый закон об уголовной ответственности за дискредитацию добровольцев, входящих в подразделения Росгвардии. Об этом информирует ТАСС.
Изменения коснуться статей 280.3 и 284.3 УК РФ. В них предусматриваемся наказание за распространение ложной информации о российских вооруженных силах. Теперь обе статьи будут затрагивать и добровольцев Росгвардии. Наказание за дискредитацию силовиков предусматривает тюремное заключение сроком до 5 лет. За повторную дискредитацию — до 15 лет лишения свободы.
Помимо этого, изменения затрагивают Кодекс об административных правонарушениях. За дискредитацию добровольческих формирований Росгвардии предусматривается административная ответственность по аналогии той, которая существует за дискредитацию ВС РФ. Максимальный штраф за это правонарушение может составить до 1 миллиона рублей.
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