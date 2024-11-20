Совфед одобрил закон о запрете пропаганды чайлдфри

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Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон о запрете пропаганды отказа от деторождения (чайлдфри) в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе.
Уточняется, что за это решение проголосовали 162 сенатора, один — против. Документ был внесен в Госдуму в сентябре этого года группой депутатов и сенаторов во главе с председателями обеих палат парламента Валентиной Матвиенко и Вячеславом Володиным.
Закон предусматривает, что владелец сайта или информационной системы должен осуществлять мониторинг соцсети в целях выявления информации, которая пропагандирует отказ от рождения детей. За нарушение соответствующего запрета положен штраф, размер которого может составлять до 5 млн рублей.
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