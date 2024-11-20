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Совфед одобрил закон о запрете пропаганды чайлдфри

Фото: iStock/Dragon Claws

Фото: iStock/Dragon Claws

Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон о запрете пропаганды отказа от деторождения (чайлдфри) в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе.


Уточняется, что за это решение проголосовали 162 сенатора, один — против. Документ был внесен в Госдуму в сентябре этого года группой депутатов и сенаторов во главе с председателями обеих палат парламента Валентиной Матвиенко и Вячеславом Володиным.

Закон предусматривает, что владелец сайта или информационной системы должен осуществлять мониторинг соцсети в целях выявления информации, которая пропагандирует отказ от рождения детей. За нарушение соответствующего запрета положен штраф, размер которого может составлять до 5 млн рублей.

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#госдума
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#законопроект
#мониторинг
#матвиенко
В Подмосковье провели более 180 мероприятий по оптимизации дорожного движения
20 ноября 2024, 11:22

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Свыше 180 локальных мероприятий, направленных на оптимизацию движения и уменьшение заторов на дорогах, провели в Московской области с начала текущего года, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Для того, чтобы улучшить движение транспорта., мы проводим долгосрочные и оперативные мероприятия как на региональных, так и муниципальных дорогах. С начала этого года реализовано уже 182 локальных изменения: на 52 больше, чем изначально планировалось», — рассказал глава областного Минтранса Алексей Гержик.
Он добавил, что большинство мероприятий связано с перенастройкой и модернизацией светофоров: такие работы провели на 150 объектах. Кроме того, в 32 местах было реорганизовано движение. Работы по оптимизации продолжаются.

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#минтранс мо
#дороги
#пробки
#алексей гержик
#московская область
#подмосковье
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Особняк за 73 млн и растрата на 2,2 млрд: чем завершилось дело экс-замминистра обороны Иванова и кто оказался его сообщником
20 ноября 2024, 11:10

Тимур Иванов (Фото: РИА Новости/Кирилл Брага)

Органы следствия завершили работу над вторым уголовным делом в отношении бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова. Обвинения касаются присвоения 3,2 миллиарда рублей из банка «Интеркоммерц». По информации защиты, следственные органы настаивают на том, чтобы Иванов завершил ознакомление с материалами дела до конца текущей недели. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Задержание и подозрения во взятке


Тимур Иванов был задержан 23 апреля 2024 года. На момент задержания его подозревали в получении взятки на сумму свыше одного миллиона рублей, однако позже эта сумма возросла в десятки раз. Ему предъявили обвинение по статье, предусматривающей до 15 лет лишения свободы. По данным правоохранительных органов, ФСБ собирала доказательства против Иванова на протяжении пяти лет. Сам экс-замминистра не признает свою вину.

В начале октября стало известно о добавлении двух новых эпизодов к уголовному делу Тимура Иванова. Первый связан с растратой 3,2 миллиарда рублей, принадлежащих банку «Интеркоммерц», а второй — с растратой 200 миллионов рублей при приобретении двух паромов для Керченской переправы.

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Другие фигуранты дела Иванова


В апреле, после задержания Тимура Иванова, в СИЗО был помещён второй фигурант дела Сергей Бородин. Следствие утверждает, что он вместе с экс-замминистром организовал сговор с третьими лицами. Также под стражу попал Игорь Котельников, который предположительно выступал в роли посредника, обеспечивая выгодные контракты для предпринимателей за «откаты». В начале июля стало известно о его смерти в московском СИЗО. Еще одним участником дела является Александр Фомин, обвиняемый в даче взятки.

В ходе расследования преступлений, связанных с присвоением средств банка «Интеркоммерц», были выявлены несколько ключевых фигурантов. Среди них экс-председатель правления банка Александр Бугаевский, который уехал из России. В 2016 году ему было предъявлено заочное обвинение в мошенничестве и растрате на сумму около четырех миллиардов рублей.

Другими фигурантами дела являются заместитель руководителя кредитного отдела банка Алексей Резван, который был заочно арестован в 2017 году, директор немецкой компании «Туринвест сервисиз лимитед» Феликс Нойберг и руководитель ООО «Оборонлогистика» Антон Филатов. Все они обвиняются в махинациях и хищениях средств банка.

Тимур Иванов в зале суда (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Версия следствия


Согласно данным следствия, Иванов и Бородин обвиняются в получении взятки свыше одного миллиарда рублей за надзор за строительством объектов военного назначения, входящих в состав Минобороны России. При этом адвокат Иванова утверждает, что его подзащитный категорически отвергает все обвинения.

Следственные органы также выдвинули обвинения против компании «Оборонлогистика» и её бывшего руководителя Тимура Иванова в связи с процедурой приобретения паромов через офшорную компанию. В 2015 году эта организация приобрела два паромных судна на сумму 12,5 миллиона евро через «Туринвест сервисиз лимитед».

По информации следствия, использование «Туринвест сервисиз лимитед» не ограничивалось только покупкой судов. Эта компания также была задействована в выводе денежных средств из банка «Интеркоммерц». В январе 2016 года были заключены фиктивные договоры купли-продажи, что привело к незаконному переводу валютных активов, принадлежащих этому финансовому учреждению.

Увольнения из Минобороны


Что касается увольнения Иванова из Минобороны, то об этом стало известно 20 июня. Адвокат отметил, что это решение не связано с уголовным делом против экс-замглавы ведомства. Позже «Госслужба» уточнила причину отставки замминистра: согласно опубликованному реестру, Тимур Иванов был уволен за утрату доверия.


Дорогая недвижимость и банковские счета Иванова


В рамках дела против Иванова одним из ключевых аспектов стало строительство роскошных объектов — дома и бани в Тверской области. Согласно судебным материалам, эти сооружения рассматриваются как взятка. Кадастровая стоимость земельного участка составляет не менее 44 миллионов рублей, а стоимость дома оценивается в 38,6 миллиона рублей. Права на эти объекты зарегистрированы за компанией «Волжский берег», которую возглавляет Сергей Бородин, также вовлеченный в коррупционный скандал.

В Москве был арестован особняк Иванова, который включает два нежилых помещения: одно площадью почти 650 квадратных метров и другое — более 330 квадратных метров, оба расположены в Чистом переулке. Кадастровая стоимость одного из помещений достигает около 73 миллионов рублей. Кроме того, московский суд наложил арест на 43 банковских счета в рамках расследования дела о коррупции. Однако детали сумм на арестованных счетах и их связь с обвинениями в адрес Иванова в материалах суда не раскрываются.

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Завершение расследования


19 ноября стало известно о завершении следствия по второму уголовному делу, возбужденному против Иванова. Он обвиняется в хищении 200 миллионов рублей, выделенных для Керченской переправы. Об этом сообщил адвокат обвиняемого Мурад Мусаев, добавив, что следствие ограничило сроки для ознакомления с материалами дела до конца текущей недели. Основное дело связано с реставрацией и строительством недвижимости.

Дело против Тимура Иванова, связанное с реставрацией и строительством его объектов недвижимости, продолжает развиваться. По данным следствия, компании «Олимпситистрой» и «Оборонспецстрой» якобы осуществляли работы на недвижимости Иванова в обмен на выгодные госконтракты от Министерства обороны. Предполагаемый размер взятки, согласно информации следственных органов, составляет около 1,2 миллиарда рублей.

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S.T.A.L.K.E.R. 2: почему игру хотят запретить в России и можно ли будет в неё поиграть
20 ноября 2024, 10:49

Фото: istockphoto / gleitfrosch

С момента выхода первой части игры прошло более 15 лет, и фанаты с нетерпением ожидают возможности вернуться в этот загадочный и опасный мир. «Радио 1» расскажет, можно ли будет поиграть в S.T.A.L.K.E.R. 2 в России и чего стоит ожидать от игры.

Что такое S.T.A.L.K.E.R. 2


S.T.A.L.K.E.R. 2 — это долгожданное продолжение культовой серии игр, созданной украинской студией GSC Game World.

Первая часть, вышедшая в 2007 году, завоевала сердца миллионов игроков благодаря уникальной атмосфере постапокалиптического мира, вдохновленного произведениями братьев Стругацких и катастрофой на Чернобыльской АЭС. Игра сочетает в себе элементы шутера от первого лица, ролевой игры и симулятора выживания, предлагая игрокам исследовать опасные территории, выполнять миссии и взаимодействовать с различными фракциями.

Сюжет S.T.A.L.K.E.R. 2


Действия игры разворачиваются в альтернативной реальности, где в результате второй катастрофы на Чернобыльской АЭС образовалась аномальная зона, полная опасностей и загадок.

Игроки вновь окажутся в роли сталкера — исследователя и искателя артефактов, который отправляется в Зону в поисках артефактов и возможности заработать.

Разработчики обещают глубокую нелинейную историю с множеством развилок и концовок, зависящих от действий игрока.

Почему S.T.A.L.K.E.R. 2 хотят запретить на территории РФ


Вопрос о возможном запрете игры S.T.A.L.K.E.R. 2 в России возник на фоне политической и культурной ситуации. Некоторые российские официальные лица выразили обеспокоенность по поводу того, как игра может повлиять на восприятие исторических событий, связанных с Чернобылем, а также на образ постсоветского пространства в целом

Кроме того, учитывая текущие политические отношения между Россией и Украиной, выпуск игры украинской студией может вызвать дополнительные споры и противоречия.

Можно ли играть в S.T.A.L.K.E.R. 2 в России


Компания GSC Game World приняла решение о запрете продажи игры S.T.A.L.K.E.R. 2 в России как в физическом, так и в цифровом формате. Тем не менее, предзаказы на цифровые издания, оформленные игроками до 15 марта 2022 года, были сохранены.

Однако геймеры находят способы обхода запрета, прибегая к посредникам, которые передают им игровые новинки через другие регионы, предоставляя их в виде активационных ключей или подарков.

S.T.A.L.K.E.R. 2 также доступен по подписке Xbox Game Pass, но в России оформить подписку официально невозможно из-за приостановки деятельности Microsoft. Ключи для Steam и Xbox Game Pass можно найти на таких платформах, как Avito и Wildberries.

Так что, несмотря на возможные ограничения и запреты, игроки в России все еще могут найти способы насладиться S.T.A.L.K.E.R. 2.

Почему разработка игры S.T.A.L.K.E.R. 2 была такой долгой


Разработка S.T.A.L.K.E.R. 2 была долгим и сложным процессом, который начался еще в 2010 году. За это время проект столкнулся с множеством трудностей, включая финансовые проблемы, закрытие студии и последующее возобновление работы над игрой.

Кроме того, разработчики стремились создать игру нового поколения с использованием современных технологий и графических возможностей, что потребовало значительных ресурсов и времени. В результате всех этих факторов игра несколько раз откладывалась, но в итоге обещает стать достойным продолжением легендарной серии.

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#проект
#игра
#аэс
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#разработка
#игры
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В Московской области сообщили о новых ветеринарных правилах по содержанию птиц
20 ноября 2024, 10:48

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации представило для общественного обсуждения проект новых ветеринарных правил по содержанию сельскохозяйственных птиц. В этом проекте подробно рассматривается вопрос о возможности выгула сельскохозяйственных птиц с учётом специфики каждого хозяйства.
В соответствии с новыми правилами, выгул птиц на крупных фермах, где содержится более 1000 особей, будут запрещены. Для хозяйств с поголовьем от 51 до 1000 птиц также исключается возможность выгула, за исключением организации прогулок на отдельной площадке, называемой солярием. Это требование относится к предприятиям, производящим органические продукты. Для них допускается пастбищный метод содержания птиц при условии ограждения места выпаса и установки устройств для отпугивания диких и синантропных птиц.

Кроме того, в проекте новых ветеринарных правил указаны требования к поению, кормлению птиц, карантинным мероприятиям, профилактике и диагностике.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области сообщило, что новые ветеринарные правила вступили в силу с 1 сентября 2025 года и обязательны ля предприятий всех форм собственности, включая личные подсобные хозяйства и крупные птицефабрики.

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#подмосковье
#минсельхозпрод мо
#птицефабрика
#птица
#правила
#ферма
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Мошенники придумали новую схему обмана при помощи Telegram
20 ноября 2024, 10:32

Фото: istockphoto / PUGUN SJ

Жителей Подмосковья предупреждают о новой схеме мошенничества с премиальной подпиской в Telegram. Злоумышленники отправляют пользователям сообщения с якобы годовой премиальной подпиской в качестве подарка и ссылкой для её активации, сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Жертва переходит по ссылке и вводит свои учётные данные, которые затем используются мошенниками для доступа к аккаунту и конфиденциальной информации. Они также могут установить вредоносное ПО на устройство и даже взломать аккаунт на портале «Госуслуги».

Чтобы избежать подобных ситуаций и не дать мошенникам себя обмануть, рекомендуется не переходить по подозрительным ссылкам, не доверять неожиданным сообщениям о подарках и выигрышах и проверять всю информацию перед предоставлением своих данных.

Повысить уровень цифровой грамотности и узнать больше о кибербезопасности можно в разделе «Цифровая безопасность. Доступно о важном» на портале госуслуг Московской области.

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#мошенники
#безопасность
#данные
#госуслуги
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Фасад дома в Мариуполе стал объектом искусства
20 ноября 2024, 10:12

Фото: Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области

Фонд капитального ремонта Московской области завершил восстановление многоквартирного жилого дома на проспекте Ленина в Жовтневом районе Мариуполя, сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Здание, построенное в 1980 году, было изношено на 41%, и его конструкции признаны аварийными. В ходе ремонта заменили поврежденные механизмы, обновили системы электроснабжения и отопления, установили новую кровлю, окна и двери, а также отремонтировали фасад.

Летом 2024 года в рамках арт-фестиваля «М’Art», организованный Фондом капитального ремонта Московской области и ассоциацией художников «Граффити Россия», обновленный фасад стал объектом искусства, придавая району уникальный облик.

«Восстановление многоквартирного дома в Жовтневом районе Мариуполя — это важный шаг к возвращению горожан к нормальной жизни. А обновленные фасады в рамках арт-фестиваля создают новый облик города. Работа на новых территориях — это не просто ремонт, а возможность сделать жизнь жителей более комфортной и эстетически привлекательной», — подчеркнул Министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

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#ремонт
#граффити
#антон велиховский
#дом
#искусство
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Загруженность дорог Московской области утром 20 ноября составила шесть баллов
20 ноября 2024, 09:49

Фото: Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области

Утром 20 ноября загруженность дорог Подмосковья оценивается в 6 баллов. На дорогах региона было зафиксировано около 917 тысяч автомобилей, что на 2,5% меньше среднего значения за предыдущий месяц, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Основные проблемы с движением возникают на пути к Москве на трассах М-4 «Дон» и М-9 «Балтия», а также на Ленинградском, Ярославском, Щёлковском, Носовихинском, Каширском, Варшавском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублёвско-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

В регионе 20 ноября ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, а также сильный ветер. Министерство транспорта Московской области рекомендует водителям соблюдать осторожность в условиях плохой погоды, поддерживать безопасную скорость и дистанцию, избегать резких манёвров и не парковаться рядом с ненадёжными конструкциями или деревьями.

Если на автомобиле всё ещё летняя резина, то лучше воздержаться от поездок на личном транспорте.

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#пробки
#машины
#подмосковье
#дороги
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Мошенники придумали новую схему со взломом аккаунта на «Госуслугах»
20 ноября 2024, 09:46

Фото: iStock/artoleshko

В России мошенники придумали новую схему со взломом аккаунта на «Госуслугах». Жертве отправляют цветы или другой подарок, а после просят «код подтверждения доставки», который предоставляет злоумышленникам доступ к порталу госуслуг. Об этом сообщили в группе быстрого реагирования «Билайна», передает РИА Новости.
«Мошенники придумали новый способ обмана: они отправляют жертве цветы или другой подарок, а спустя несколько дней запрашивают "код подтверждения доставки"», — говорится в сообщении.

Если человек сообщает запрашиваемый код, то мошенники получают доступ к аккаунту в «Госуслугах». В таком случае жертва может остаться без денег и с кредитами.

Ранее в пресс-службе ВТБ сообщали, что мошенники разработали новую мошенническую схему получения доступа к учётным записям граждан на госпорталах. Теперь они предпринимают несколько попыток обмана, действуя в несколько этапов.

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#подарок
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В Подмосковье с начала года обустроили наружное освещение на 188 объектах
20 ноября 2024, 09:45

Фото: пресс-служба Минблагоустройства МО

Внешнее освещение на 188 объектах обустроили в Московской области с начала текущего года в рамках проекта «Светлый город», уровень реализации проекта достиг 87%, сообщает пресс-служба подмосковного Минблагоустройства.
«По проекту «Светлый город», инициированному губернатором Московской области, мы с 2017 года освещаем наши общественные пространства и улицы. В 2024 году, по состоянию на 18 ноября, работа завершена на 188 объектах, достигнуто 87% выполнения», — цитируются в сообщении слова министра благоустройства региона Михаила Хайкина.
В министерстве отметили, что в этом году в Подмосковье установили почти 10 тысяч светильников и свыше 4 тысяч фонарных столбов, всего провели более 306 километров линий наружного освещения.

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#михаил хайкин
#московская область
#подмосковье
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