Письмо патриарха Кирилла начнут выдавать беременным россиянкам

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл (Фото: сайт Кремля)
Письмо патриарха Московского и всея Руси Кирилла начнут выдавать беременным россиянкам в 16 регионах страны. Об этом заявила организатор акции — руководитель проекта «Здравствуй, мама!» Наталья Москвитина, передает РИА Новости.
По словам Москвитиной, в государственных женских консультациях беременным при первом приеме дарят «папку помощи», в которую входят: письмо-поздравление от главы региона, главы местной митрополии, и буклет, в котором описаны виды поддержки беременных и родивших женщин. Уточняется, что теперь в папку помощи будут вкладывать именное письмо от патриарха Кирилла.
В нем священнослужитель благословляет женщину и ребенка, а также желает им здоровья, мира и милостей от Иисуса Христа.
Ранее научный сотрудник МОНИИАГ Мария Игнатьева развеяла мифы о партнёрских родах. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова