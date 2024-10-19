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Письмо патриарха Кирилла начнут выдавать беременным россиянкам

Письмо патриарха Кирилла начнут выдавать беременным в 16 регионах России
19 октября 2024, 13:51
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл (Фото: сайт Кремля)

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл (Фото: сайт Кремля)

Письмо патриарха Московского и всея Руси Кирилла начнут выдавать беременным россиянкам в 16 регионах страны. Об этом заявила организатор акции — руководитель проекта «Здравствуй, мама!» Наталья Москвитина, передает РИА Новости.
По словам Москвитиной, в государственных женских консультациях беременным при первом приеме дарят «папку помощи», в которую входят: письмо-поздравление от главы региона, главы местной митрополии, и буклет, в котором описаны виды поддержки беременных и родивших женщин. Уточняется, что теперь в папку помощи будут вкладывать именное письмо от патриарха Кирилла.

В нем священнослужитель благословляет женщину и ребенка, а также желает им здоровья, мира и милостей от Иисуса Христа.



Ранее научный сотрудник МОНИИАГ Мария Игнатьева развеяла мифы о партнёрских родах. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#беременность
Продажи товаров для квадроберов выросли почти на 5 тысяч процентов
РБК: продажи товаров для квадроберов выросли на 4,8 тысячи процентов
19 октября 2024, 14:10

Фото: iStock/Diy13

Продажи товаров для квадроберов на Wildberries выросли на 4,8 тысячи процентов. Об этом информирует РБК со ссылкой на объединенную компанию Wildberries и Russ.
В компании отметили, что причины такого роста заключаются в эффекте низкой базы 2023 года, когда спрос на подобные товары был точечным, а на сегодняшний день приобрел более массовый характер. Уточняется, что абсолютный рекорд продаж был достигнут в мае этого года.

В настоящее время на маркетплейсе присутствует около 1,5 тысячи товаров, в которых как-либо фигурирует слово «квадробер».

Ранее сообщалось, что на российских маркетплейсах стали продаваться корма для квадроберов. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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В кафе Киева разразился скандал из-за русской речи
«Страна.ua»: Украинка в Киевском кафе оскорбилась, услышав русскую речь
19 октября 2024, 13:37

Фото: iStock/ nito100

Киевлянка, обедавшая в заведении быстрого питания, устроила скандал, когда услышала русскую речь посетителей за соседним столиком.
Девушка бурно отреагировала на услышанное и в грубой форме сделала замечание молодым людям.
По мнению киевлянки на Украине «все плохо» лишь из-за того, что они используют русскую речь.
«Если бы вы не говорили по-русски, было бы все нормально. Потому что Украина начинается с каждого из вас», — заявила недовольная посетительница.

В начале октября 2024 года министр образования Украины Оксен Лисовой поддержал введение запрета русского языка в школах. Детям не будет разрешено говорить по-русски даже в перерывах между уроками.

Официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Сейф Маганго отметил, что их организация не поддерживает дискриминацию языков меньшинств в общественной жизни государства и выступает резко против нее. Сейф Маганго также сказал, что внимательно наблюдает за ситуацией ​на Украине.

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#министр
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#киев
#русский язык
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Россия лишила гражданства трех мигрантов, которые не встали на воинский учет
В Хабаровске трех мигрантов, не вставших на воинский учет, лишили гражданства
19 октября 2024, 12:28

Фото: iStock/ Maria Paina

На Дальнем Востоке мигрантов из Таджикистана лишили гражданства за уклонение от воинской службы.
В августе трое выходцев из Таджикистана получили российское гражданство, но не встали на воинский учет, сообщает УМВД России по Хабаровскому краю.

«На Дальнем Востоке впервые вынесены решения о прекращении гражданства Российской Федерации за неисполнение обязанности по постановке на первоначальный воинский учет», — передает пресс-служба УМВД по региону.
При получении гражданства мужчины дали обещание соблюдать законы РФ и быть верными стране. О непостановке на учет новых граждан стало известно в результате проверки управления по вопросам миграции краевого ОВД и военного комиссариата Хабаровского края.

Сейчас бывшие граждане РФ должны будут покинуть страну в связи с прекращением законных оснований для нахождения в ней. Также у них были изъяты российские паспорта.

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#гражданство
#учёт
#законы
#рф
#служба
#мигранты
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Мэр Собянин: еще 45 инженерных сооружений появятся в городе в ближайшие пару лет
19 октября 2024, 12:17

Сергей Собянин (Фото: сайт Кремля)

Еще 45 инженерных сооружений появятся в столице в ближайшие пару лет. Речь идет в том числе и о велопешеходном мосте через Нагатинский затон, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин у себя в личном блоге. Градоначальник подчеркнул, что темпы строительства не сбавляются.
«…В ближайшие два года построим еще 45 сооружений, включая велопешеходный мост через Нагатинский затон, автомобильный мост через Москву-реку между районами Филёвский Парк и Хорошёво-Мнёвники и еще один через Москву-реку в створе Берегового проезда», — говорится в сообщении.

Собянин также отметил, что с 2011 года в Москве построили еще свыше 450 инженерных сооружений, включая путепроводы, тоннели, эстакады и мосты, формирующие единый столичный транспортный каркас.

Ранее Собянин высказался, почему нельзя делить страну на регионы и центр.

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#россия
#москва
#мэр
#строительство
#сергей собянин
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Мэр Москвы Собянин: нельзя делить РФ на регионы и центр
19 октября 2024, 11:45

Сергей Собянин (Фото: сайт Кремля)

Россию нельзя делить на центр и регионы, заявил мэр столицы Сергей Собянин на VII Московском финансовом форуме.
«Нет регионов отдельно от страны. Регионы и есть страна, а Правительство — это родное правительство нашей страны. Нельзя их делить. Это неделимые вещи», — сказал градоначальник.
Он добавил, что Москва не обладает финансовым суверенитетом. По словам Собянина, все живут в одной ситуации, это касается налогов, бюджетов и прав.

«Это наша общая страна. Перестаньте делить ее на регионы, и Правительство, и центр», — резюмировал мэр.

Ранее Сергей Собянин рассказывал, как развивается социальная и деловая инфраструктура города. Градоначальник назвал количество построенных с начала 2024 года нежилых объектов.

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#россия
#москва
#мэр
#сергей собянин
#новости
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Эскперт ответил, почему лучше отключать Wi-Fi на смартфоне
Эксперт Гатауллин рекомендует отключать функцию подключения к Wi-Fi на смартфоне
19 октября 2024, 11:12

Фото: istockphoto/Shutthiphong Chandaeng

Чтобы не стать жертвой хакеров, необходимо отключить функцию автоматического подключения к уже известной Wi-Fi-сети, рассказал в беседе с РИА Новости техрук МТС RED SOC Ильназ Гатауллин.
Он подчеркнул, что функция позволяет злоумышленникам делать копии Wi-Fi-точек для дальнейшего воровства данных в общественном месте.

«Распространена атака на пользователей публичного Wi-Fi, которую называют Evil twin («Злой близнец»). Злоумышленник создает в общественном месте свою Wi-Fi-точку, но называет ее так же или именем, похожим на название заведения, где находится. Параллельно к Wi-Fi-роутеру заведения применяется атака, которая отключает от него пользователей. После этого устройства пользователей подключаются к такому «двойнику» и тем самым дают хакеру доступ ко всему их интернет-трафику», — пояснил собеседник.
Он добавил, что, когда юзер подключается к Wi-Fi-фейку, он видит фальшивую «авторизацию», предлагающую войти через почту или соцсеть. Как только жертва ввела свою персональную информацию и вошла в сеть, — данные попадают к аферистам.

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#мир
#технологии
#интернет
#мошенники
#новости
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В ЮЗАО в рамках реновации оборудовали около 100 детских площадок у новостроек
19 октября 2024, 10:12

Фото: istockphoto/Yaraslau Saulevich

В столичном ЮЗАО оборудовали у новостроек почти 100 детских и спортплощадок, сообщается на сайте мэра Москвы. Уточняется, что суммарная площадь благоустроенной территории свыше 182 тысяч «квадратов».
«На юго-западе столицы по программе реновации в 39 новостроек переехали 6,5 тысячи семей. Для новоселов и жителей соседних домов обустроили 61 детскую и 37 спортивных площадок», — пояснил заммэра города по градостроительной политике и градостроительству Владимир Ефимов.

Всего будет благоустроено примерно две тысячи гектаров территорий рядом с домами, появятся кустарники и деревья, а также газоны с цветниками. Позже на площадках установят оборудование и соответствующее покрытие. Кроме того, специалисты поставят скамейки. Программа реновации утверждена летом 2017 года.

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#реновация
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#дети
#благоустройство
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Собянин рассказал о развитии социальной и деловой инфраструктуры в Москве
Собянин: с начала года в Москве возвели 158 нежилых объектов
19 октября 2024, 09:39

Сергей Собянин (Фото: сайт Кремля)

С начала текущего года в Москве было построено 158 объектов нежилого назначения общей площадью около 3 млн квадратных метров. Об этом заявил столичный мэр Сергей Собянин, передает портал mos.ru.
Уточняется, что данные объекты принадлежат к социальной, коммерческой и административно-деловой инфраструктуре. По словам Собянина, в результате этих мероприятий появилось более 38,5 тыс. новых рабочих мест.

Столичный градоначальник отметил, что в рамках программы стимулирования создания рабочих мест инвестор построил детский сад и две школы на 750 и 1200 мест в районе Щербинка, появились 160 рабочих мест.

С начала текущего года в рамках данной программы было введено в эксплуатацию более 360 тысяч квадратных метров недвижимости.

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#площадки
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Срок следствия по делу Тимура Иванова продлили
Срок следствия по делу Тимура Иванова продлили из-за особой сложности
19 октября 2024, 06:33

Фото: istockphoto/Zolnierek

Расследование уголовного дела бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова, обвиняемого в получении взятки, продлено. Об этом сообщило информационное агентство ТАСС на основании судебных документов.
Согласно материалам, следствие по делу Иванова продлено до 23 декабря в связи с его особой сложностью. В частности, указывается давность и характер совершенных преступлений.

Решение о продлении срока следствия было вызвано необходимостью проведения значительного количества следственных действий на территории различных субъектов РФ, объемом материалов дела и временем, необходимым для проведения судебной экспертизы. При этом в суд не поступало данных о том, что следствие велось неэффективно.

Тимур Иванов обвиняется в получении взятки в размере 1,185 миллиарда рублей. Он был задержан и арестован в конце апреля на своем рабочем месте, ему предъявлено обвинение по статье 290 УК РФ – «Получение взятки в особо крупном размере».

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