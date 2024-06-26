ГД приняла закон, возвращающий индексацию пенсий работающим пенсионерам

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Государственная Дума приняла во втором и третьем чтениях закон, который с 2025 года возвращает индексацию пенсий работающим пенсионерам.
Спикер палаты Вячеслав Володин заявлял, что возвращение индексации пенсий работающим пенсионерам затронет 7,87 миллиона человек. По его словам, это позволит вернуть в экономику опытные кадры, а также повысить производительность труда.
Вице-премьер Татьяна Голикова на заседании ГД заявила, что пенсии в РФ после индексации в среднем увеличатся не менее чем на 1300 рублей.
Напомним, что индексацию пенсий работающим пенсионерам приостановили в 2016 году. Владимир Путин, выступая на ПМЭФ в начале июня, предложил вернуть этот механизм. Глава государства объяснил, что индексация пенсий работающим пенсионерам потребует дополнительных расходов из бюджета, однако стране не хватает рабочей силы, и на пенсию выходят высококвалифицированные специалисты, необходимые экономике.
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Вице-премьер Татьяна Голикова на заседании ГД заявила, что пенсии в РФ после индексации в среднем увеличатся не менее чем на 1300 рублей.
Напомним, что индексацию пенсий работающим пенсионерам приостановили в 2016 году. Владимир Путин, выступая на ПМЭФ в начале июня, предложил вернуть этот механизм. Глава государства объяснил, что индексация пенсий работающим пенсионерам потребует дополнительных расходов из бюджета, однако стране не хватает рабочей силы, и на пенсию выходят высококвалифицированные специалисты, необходимые экономике.
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Дарья Осипова