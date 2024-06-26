ГД приняла закон, возвращающий индексацию пенсий работающим пенсионерам

Вне зависимости от того, кто одержит победу на парламентских выборах во Франции, союзники Парижа в любом случае пострадают. Так, лидирующее по опросам «Национальное объединение» выступает против поддержки Украины, а «Новый народный фронт» собирается вывести Францию из НАТО.