Совфед одобрил законы о запрете треш-стримов

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Законы, запрещающие треш-стримы, а также административную ответственность в виде штрафа до миллиона рублей за них одобрили в Совете Федерации. Уточняется, что транслирование преступных действий будет считаться отягчающим обстоятельством.
Владельцев соцсетей обяжут мониторить информационное пространство для выявления подобной информации. Помимо штрафов, соответствующие органы будут конфисковать оборудование, которое использовалось при создании запрещенного контента.
В закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» внесут нормы, запрещающие распространять подобный контент среди детей. Меры будет принимать Роскомнадзор по прокурорскому запросу.
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Никита Кротов