В Госдуму внесли проект о включении в пенсионный стаж периода работы на Украине

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Правительство России внесло в Госдуму законопроект о включении с пенсионных стаж граждан страны периода работы на Украине. Соответствующий документ представлен в электронной базе Думы.
Отмечается, что речь идёт о работе на Украине с 1991 года до 24 февраля 2022 года, то есть, до начала СВО.
Целью законопроекта стало совершенствование правового регулирования отношений, которые связаны с обеспечением пенсионных прав россиян со стажем работы на Украине, в ДНР и ЛНР, но не имеющих подтверждённого постоянного проживания на территориях новых регионов России в эти годы.
Отмечается, что при принятии законопроекта, в страховом стаже будут учитываться периоды работы на территории Украины с 1 января 1991 года по 23 февраля 2022 года, на территориях Донецкой и Луганской республик с 11 мая 2014 года по 29 сентября 2022 года, а на территориях Запорожской и Херсонской областей с 2 февраля по 29 сентября 2022 года.
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Целью законопроекта стало совершенствование правового регулирования отношений, которые связаны с обеспечением пенсионных прав россиян со стажем работы на Украине, в ДНР и ЛНР, но не имеющих подтверждённого постоянного проживания на территориях новых регионов России в эти годы.
Отмечается, что при принятии законопроекта, в страховом стаже будут учитываться периоды работы на территории Украины с 1 января 1991 года по 23 февраля 2022 года, на территориях Донецкой и Луганской республик с 11 мая 2014 года по 29 сентября 2022 года, а на территориях Запорожской и Херсонской областей с 2 февраля по 29 сентября 2022 года.
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Анастасия Чинкова