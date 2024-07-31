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В Госдуму внесли проект о включении в пенсионный стаж периода работы на Украине

31 июля 2024, 19:16
Фото: iStock/Denis Vostrikov

Фото: iStock/Denis Vostrikov

Правительство России внесло в Госдуму законопроект о включении с пенсионных стаж граждан страны периода работы на Украине. Соответствующий документ представлен в электронной базе Думы.
Отмечается, что речь идёт о работе на Украине с 1991 года до 24 февраля 2022 года, то есть, до начала СВО.

Целью законопроекта стало совершенствование правового регулирования отношений, которые связаны с обеспечением пенсионных прав россиян со стажем работы на Украине, в ДНР и ЛНР, но не имеющих подтверждённого постоянного проживания на территориях новых регионов России в эти годы.



Отмечается, что при принятии законопроекта, в страховом стаже будут учитываться периоды работы на территории Украины с 1 января 1991 года по 23 февраля 2022 года, на территориях Донецкой и Луганской республик с 11 мая 2014 года по 29 сентября 2022 года, а на территориях Запорожской и Херсонской областей с 2 февраля по 29 сентября 2022 года.

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#работа
#украина
#россия
Гендиректор Adidas извинился за рекламу кроссовок с участием модели Беллы Хадид
31 июля 2024, 19:17

Фото: iStock/Pere_Rubi

Генеральный директор Adidas AG Бьорн Гульден извинился за рекламу кроссовок в ретро-стиле с участием американской супермодели с палестинскими корнями Беллы Хадид. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Отмечается, что сотрудничество спортивного бренда с американо-палестинской моделью, а также выпущенный рекламный ролик с её участием, вызвали волну недовольства в обществе.

Гульден признал ошибку и пообещал пересмотреть сотрудничество с Хадид. Он подчеркнул, что после этого инцидента Adidas намерена «двигаться дальше».

Модель также извинилась за выпущенную рекламу в своих соцсетях, подчеркнув, что не знала о связи рекламируемой обуви с терактом на Олимпийских играх в Мюнхене в 1972 году.

Напомним, что данная серия кроссовок впервые была выпущена Adidas к Олимпийским играм в Мюнхене, в ходе которых произошёл теракт: 11 израильских спортсменов были убиты палестинскими террористами.

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В Москве спасли крошку нутрию, сломавшую пальцы при игре с зеркалом
Московские ветеринары спасли нутрию, сломавшую пальцы во время игры с зеркалом
31 июля 2024, 19:15

Фото: iStock/Andreas Goettlinger

Столичные ветеринары смогли вылечить домашнюю нутрию, которая пострадала во время игры с зеркалом. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Уточняется, что одиннадцатимесячный щенок нутрии по имени Паскаль пытался посмотреться в зеркало, однако случайно опрокинул его на себя и «сломал пальчики». Домашнюю нутрию доставили в отделение помощи одной из частных ветеринарных клиник.

Специалистам потребовалось более часа, чтобы собрать поломанные кости нутрии и закрепить на специальные импланты. Отмечается, что операция прошла успешно. В настоящее время нутрия проходит реабилитацию.

Ранее сообщалось, что подмосковные ветеринары спасли дикую пустельгу с перебитым крылом. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#операция
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#медики
#клиника
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«Перспективы не радужные»: Бакальчук высказался о состоянии Wildberries
Бакальчук: перспективы семейного бизнеса Wildberries не радужные
31 июля 2024, 19:04

Фото: iStock/Tevarak

Процесс слияния маркетплейса Wildberries и рекламной компании Russ, который сопровождается массовыми увольнениями, уже негативно отражается на работе компании. Об этом муж сооснователя интернет-магазина Татьяны Бакальчук Владислав заявил в комментарии для Telegram-канала SHOT.
По его словам, поддерживающие объединение компаний топ-менеджеры были уволены. Также сокращается штат сотрудников, что, конечно же, не может не влиять на работу маркетплейса.

Бакальчук подчеркнул, что перспективы у маркетплейса «не радужные».

Ранее, 23 июля, стало известно о проблемах в семье Бакальчуков. Владиславу даже пришлось попросить о помощи у главы Чечни Рамзана Кадырова. Бизнесмен утверждает, что его жена попала под влияние владельцев Russ Outdoor Левона и Роберта Мирзоянов, которые якобы пытаются обманным путём завладеть Wildberries.

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#маркетплейс
#бизнес
#россия
#развод
#заявление
#сотрудники
#увольнение
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Популярность YouTube в России продолжает расти на фоне замедления сервиса
31 июля 2024, 18:51

Фото: iStock/Sorapop

Замедление видеохостинга YouTube в России не отразилось на его посещаемости, следует из статистики единого измерителя аудитории Mediascope.
Ранее, 24 июля, «Ростелеком» и депутат Госдумы Александр Хинштейн заявили о замедлении YouTube.

Отмечается, что с 22 по 28 июля, когда появились массовые жалобы пользователей на низкую скорость загрузки видео, число пользователей старше четырёх лет, хотя бы раз пользовавшихся сервисом, составило 82,5 миллиона человек.

При подсчётах учитывалась как мобильная версия, которая не подверглась замедлению, так и компьютерная.

Полученные данные превышают показатели недели ранее (82,1 млн), а также на 2,4% больше, чем за сопоставимую неделю 2023 года (80,6 млн).

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#интернет
#скорость
#жалобы
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Воробьёв анонсировал открытие в Подмосковье ещё семи кластеров по программе «Профессионалитет»
Воробьёв анонсировал открытие ещё семи кластеров по программе «Профессионалитет»
31 июля 2024, 18:23

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

С началом нового учебного года в Московской области откроют ещё семь кластеров по федеральной программе «Профессионалитет».
Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.

«Профессионалитет» – образовательная программа подготовки кадров для средних специальных учебных заведений России. Подмосковные ссузы участвуют в ней с 2022 года. За это время в регионе создали семь кластеров – образовательно-производственных объединений колледжей и предприятий.

Студенты могут параллельно с учёбой проходить практику на предприятиях, а после выпуска трудоустроиться туда.

Сейчас по программам «Профессионалитет» обучаются более 6 тыс. ребят. В сентябре их число удвоится, так как в регионе откроют ещё семь кластеров.
«Половина школьников в Подмосковье после девятого класса идёт в колледжи, которых у нас 37. Очень важно, чтобы ребята могли приобретать специальность на современном оборудовании, с опытными наставниками, становиться профессионалами. Цель «Профессионалитета» – обучать молодёжь навыкам, необходимыми на современном рынке труда. У нас уже семь кластеров работают по этой программе. В День знаний запустим ещё семь, а в 2025 году – три новых кластера», – поделился планами Воробьёв.
Он напомнил, что «Профессионалитет» – проект, поддержанный президентом. Это новая ступень в образовании.
«Ребята имеют возможность большую часть времени проводить не за партами, а у станков, получать востребованные компетенции и затем трудоустраиваться на флагманских предприятиях. Уже более 40% студентов наших колледжей обучаются по программам, ориентированным на практику. Будем стараться с каждым годом повышать этот показатель», – заключил губернатор.
В новом учебном году в Подмосковье появятся сразу три новых кластера под названием «Машиностроение». Один создаётся на базе Мытищинского колледжа. Он будет включать семь колледжей и пять организаций. Опорный работодатель – концерн «Калашников».

Кластер «Машиностроение» будет сформирован вокруг Орехово-Зуевского техникума. В него войдут девять колледжей и четыре предприятия-работодателя, главные из которых – Ликинский автобусный завод и завод «Тонар».

Люберецкий техникум имени Героя Советского Союза, лётчика-космонавта Ю.А. Гагарина станет центром кластера «Машиностроение». В это объединение войдут четыре образовательные организации и 15 предприятий. Главный работодатель – торгово-промышленная компания «Аргус-НВ».

С 1 сентября в регионе откроются два кластера «Средства массовой информации и коммуникации». Один – на базе Ногинского колледжа. В его сети будет пять колледжей и два предприятия, опорный работодатель – «Информационные технологии и коммуникационные системы».

Другой аналогичный кластер создадут на базе Можайского техникума. Вокруг него объединятся 11 колледжей и организация-работодатель – Можайский полиграфический комбинат.

На базе колледжа «Подмосковье» в Солнечногорске откроется кластер «Туризм и сфера услуг». Это 12 колледжей и пять предприятий. Опорный работодатель – «БонГусто».

Наконец, кластер «Топливно-энергетический комплекс» сформируется на площадке Щёлковского колледжа. В него войдут 11 колледжей и 10 организаций, среди которых – «Мособлгаз» и «Мособлэнерго».

В 2022 году в регионе были созданы первые два кластера – «Машиностроение» на базе колледжа «Энергия» в Реутове и кластер «Металлургия», центром которого стал Сергиево-Посадский колледж. В 2023-м было запущено ещё пять кластеров.

Таким образом, с сентября в Подмосковье будет уже 14 кластеров. Они объединят 36 профессиональных образовательных учреждений, два вуза, а также 97 предприятий и организаций. По числу кластеров регион будет занимать второе место в России.
Колледжи и техникумы Подмосковья
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#подмосковье
#московская область
#образование
#колледж
#профессии
#губернатор
#андрей воробьёв
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Жена сенатора Керимова получила орден «За заслуги перед Дагестаном»
31 июля 2024, 18:12

Фото: iStock/monkeybusinessimages

Жена сенатора Сулеймана Керимова Фируза получила орден «За заслуги перед Дагестаном». Об этом администрация главы республики Дагестан Сергея Меликова написала в своём Telegram-канале.
Глава Дагестана заявил, что Фируза Керимова является замечательной женщиной, которая неукоснительно выполняет все взятые на себя обязательства.

Отмечается, что орден Керимова получила за реализацию на территории региона инвестиционного проекта «Алияк». Награда была вручена на месте, где этот проект реализуется – на площадке строительства молочно-товарной фермы.

По данным РБК, бенефициаром ООО «Алияк» является дочь Керимовых Гульнара.

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#россия
#дагестан
#проект
#инвестиции
#строительство
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На дорогах Подмосковья с начала недели ликвидировали более 3 тыс. ям
31 июля 2024, 17:59

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Свыше трёх тысяч дефектов дорожного покрытия ликвидировали в Московской области с начала недели, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«На проезжей части региональных дорог было заделано около 1,4 тыс. ям, на муниципальной дорожной сети — свыше 1,7 тыс. ям», — уточнили в областном Минтрансе.
Самый большой объём работ на муниципальных дорогах был проделан в Одинцовском городском округе, Подольске, Балашихе, Раменском, Подольске, Коломне и Зарайске. Кроме того, около 500 ям ликвидировали на региональных дорогах в Серебряных Прудах, Кашире, Коломне, Зарайске и Луховицах.

Отмечается, что дорожные службы регулярно мониторят состояние проезжей части и в случае выявления дефектов проводят локальный ремонт. Кроме того, информация о ямах поступает от местных жителей через портал «Добродел».

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#московская область
#подмосковье
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Священник Савченко развеял миф о запрете купаний в водоёмах после 2 августа
31 июля 2024, 17:53

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Священник Николай Савченко заявил, что купаться в водоёмах после Ильина дня 2 августа не является грехом.
«В этом дне нет ничего вероучительного. Это лишь народное поверье. Его нарушение — не грех. Для людей, которые отправляются на отдых в теплые регионы, ограничения для купания и вовсе отсутствуют. Отказаться от купания в этот день можно только из уважения к народным традициям», — прокомментировал в беседе с «Вечерней Москвой» Савченко.

А в Кемерове люди во время знойной жары активно отдыхают на Красном озере, где купание фактически запрещено. Отмечается, что несмотря на запреты, на озере царит полноценная пляжная жизнь. ГУ МЧС по Кемеровской области напоминало гражданам о правилах безопасности на водоёмах.

«Купаться следует в специально оборудованных местах. Опасно прыгать или нырять в воду в неизвестном месте. Нельзя купаться в состоянии алкогольного опьянения. Не оставляйте без присмотра возле воды детей. Не используйте гребные и моторные плавсредства, водные велосипеды и мотоциклы в зонах пляжей. Не заплывайте в ту зону водного объекта, где передвигаются катера и гидроциклы», — приводит «Сiбдепо» сообщение ГУ МЧС по Кемеровской области.

Ранее завкафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава, доктор медицинских наук Елена Малинникова заявляла о том, что неосторожное купание в водоёмах летом может грозить гепатитом А, холерой и паразитами.

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#ограничения
#опасность
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Капремонт Дома творчества в Химках рассчитывают завершить до конца года
31 июля 2024, 17:37

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки

Завершить капремонт Дома детского творчества «Созвездие» в Химках планируют до конца года. Сейчас строительная готовность здания превышает 30%.
Ход работ проверил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Зданию почти 40 лет, поэтому реконструкция – необходимый этап дальнейшего развития Дома творчества. Здесь занимаются более 2 тыс. наших юных химчан. После капремонта в здании станет просторнее, для ребят появятся новые кружки и секции», – сказал Волошин.
Вместе с ним работы на объекте контролируют родители, местные депутаты и педагоги.
«Хочется более светлые классы, современное оборудование, мебель, оснащение актового зала новым световым и звуковым оборудованием. Это важно для ребят, и преподавательского состава», – отметила педагог-организатор ДДТ «Созвездие» Ольга Степанова.
Ежедневно на объекте трудятся около 40 рабочих. Капремонт идёт по графику. Специалисты прокладывают инженерные сети, заливают полы, а со следующей недели приступают к устройству фасадов.

Работы начались в апреле. На время ремонта образовательный процесс не прекращался – занятия для ребят проводят в школе «Лига первых» и в Аэрокосмическом лицее.

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#подмосковье
#московская область
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