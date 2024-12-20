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Совфед принял закон, отменяющий врачебную тайну в отношении педофилов

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Совфед одобрил закон, отменяющий врачебную тайну для педофилов, которым назначили принудительное лечение.
Отмечается, что после вступления документа в силу уголовно-исполнительная инспекция (УИИ) сможет без согласия педофилов или их законных представителей получать медицинские сведения, составляющие врачебную тайну, для осуществления контроля за применением принудительных медицинских мер.

УИИ, входящая в структуру ФСИН, выполняет функцию контроля за принудительным лечением педофилов у психиатров, которое по решению суда может быть назначено даже после отбытия наказания.



Определить срок этого контроля по новому закону должны будут министерства юстиции и здравоохранения.

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