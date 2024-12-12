В Госдуму внесли законопроект о «сталкинге»

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В Госдуму внесли доработанный проект закона о противодействии «сталкингу». Соответствующий документ представлен в электронной базе нижней палаты парламента.
Отмечается, что авторами проекта выпустили депутаты из партии «Новые люди».
Законопроектом предлагается на законодательном уровне закрепить понятия «навязчивое преследование», «запрет на приближение», «преследовать» и «жертва преследования», а также установить основы правового регулирования борьбы со «сталкингом» и механизмы установления запрета на приближение в целях защиты прав и интересов граждан, подвергающихся преследованию.
Кроме того, в документе указано предложение о дополнении Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) статьёй, устанавливающей ответственность за преследование.
Из документа следует, что «навязчивое преследование» – это действия, подвергающие человека психическим страданиям или опасениям за собственную безопасность и безопасность своих родных и близких, которые продолжались после получения предупреждения о необходимости прекратить их.
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Законопроектом предлагается на законодательном уровне закрепить понятия «навязчивое преследование», «запрет на приближение», «преследовать» и «жертва преследования», а также установить основы правового регулирования борьбы со «сталкингом» и механизмы установления запрета на приближение в целях защиты прав и интересов граждан, подвергающихся преследованию.
Кроме того, в документе указано предложение о дополнении Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) статьёй, устанавливающей ответственность за преследование.
Из документа следует, что «навязчивое преследование» – это действия, подвергающие человека психическим страданиям или опасениям за собственную безопасность и безопасность своих родных и близких, которые продолжались после получения предупреждения о необходимости прекратить их.
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Анастасия Чинкова