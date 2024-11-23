Совладелец «Зимней вишни» вышел на свободу по УДО

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Бывший генеральный директор и совладелец российского торгового центра «Зимняя вишня Вячеслав Вишневский был осужден и освобожден условно-досрочно по делу о пожаре в торговом центре. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Вишневского Вадима Трифонова.
По его словам, Томский областной суд отказался удовлетворить жалобу прокурора на условно-досрочное освобождение Вишневского, которая была принята Кировским районным судом Томска.
Ранее сообщалось, что бывшая глава Государственной строительной инспекции Кузбасса Танзиля Комкова, приговоренная к 18 годам лишения свободы по делу о пожаре в «Зимней вишне».
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Александр Климов