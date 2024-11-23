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Совладелец «Зимней вишни» вышел на свободу по УДО

Фото: iStock/Zolnierek

Фото: iStock/Zolnierek

Бывший генеральный директор и совладелец российского торгового центра «Зимняя вишня Вячеслав Вишневский был осужден и освобожден условно-досрочно по делу о пожаре в торговом центре. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Вишневского Вадима Трифонова.


По его словам, Томский областной суд отказался удовлетворить жалобу прокурора на условно-досрочное освобождение Вишневского, которая была принята Кировским районным судом Томска.

Ранее сообщалось, что бывшая глава Государственной строительной инспекции Кузбасса Танзиля Комкова, приговоренная к 18 годам лишения свободы по делу о пожаре в «Зимней вишне».

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#кемерово
#торговый центр
#тюрьма
Стало известно число вернувшихся в Россию жителей Курской области
Москальков: в Россию вернулись 46 вывезенные ВСУ жителей Курской области
23 ноября 2024, 02:06

Татьяна Москалькова (Фото: kremlin.ru)

46 жителей Курской области, вывезенных ВСУ, в результате переговоров между Москвой и Киевом с участием Белоруссии вернулись в Россию, об этом сообщила Уполномоченный по правам человека России Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале.
По ее словам, среди вывезенных граждан числятся 12 детей, в том числе новорожденный ребенок и инвалид-колясочник.

«Они были вывезены украинскими вооружёнными формированиями с территории Курской области, после вооруженного нападения на Курскую область в августе с. г. Все это время мы беспокоились, были на связи с родственниками, собирали документы для возвращения наших людей», — написала Москвалькова.

Она подчеркнула, что в переговорах о возвращении граждан участвовали администрация Президента России, Министерство обороны, Министерство иностранных дел России и компетентные органы Республики Беларусь. Международный комитет Красного Креста (МККК) также оказал гуманитарную помощь гражданскому населению.

Ранее о возвращении мирных жителей объявил губернатор Курской области Алексей Смирнов.

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People: королева Камилла не пришла на мероприятие из-за состояния здоровья
22 ноября 2024, 22:38

Фото: iStock/ Old Town Tourist

Супруга британского короля Карла III Камилла пропустила Благотворительное королевское варьете из-за состояния здоровья, передало издание People.
Это ежегодное представление транслирует телевидение Великобритании. Деньги, собранные в рамках варьете, переводятся в благотворительный фонд. На мероприятии всегда присутствуют члены королевской семьи.

О том, что Камиллы не будет на Благотворительном королевском варьете стало известно лишь за четыре часа до начала мероприятия. Букингемский дворец объяснил отсутствие королевы рекомендациями врачей: они придерживаются мнения, что болезнь, которую перенесла супруга Карла III в начале ноября, оказалась серьезнее ожидаемого. Они посоветовали ей больше отдыхать.

«После недавней легочной инфекции у королевы по-прежнему сохраняются некоторые послевирусные симптомы. Вследствие этого врачи посоветовали Ее величеству после занятой недели с множеством мероприятий отдать приоритет достаточному отдыху», — сообщалось в заявлении Букингемского дворца.

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#великобритания
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ЦБ объяснил работу телефонных аферистов мемом «Бу, испугался?»
22 ноября 2024, 21:41

Фото: iStock/ Vladislav Zolotov

Банк России поделился видео в своём Телеграм-канале, где телефонный мошенник — герой мема «Бу, испугался?».
«Бу! Испугался? Не бойся, я друг. Я тебя не обижу, иди сюда, иди ко мне, сядь рядом со мной, посмотри мне в глаза, скажи мне код из СМС. Давай переведём деньги на специальный безопасный счёт. Ты не хочешь? Почему? Что-то не так?», — говорил анимированный кот.

Видеоролик закончился тем, что его авторы посоветовали не тратить своё время на общение подобного рода и «класть трубку без разговоров».

Ранее в рамках конференции «Безопасность клиента на первом месте» директор департамента противодействия мошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский рассказал, что мошенники воздействуют на жертв гибридным способом. Они объединяют традиционные методы манипулирования с цифровыми технологиями и от такого подхода процесс обмана превращается в «кибермистификацию».



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#банк россии
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QR-код появится в льготных удостоверениях пенсионеров
С 1 июля 2025 года в льготных удостоверениях пенсионеров появится QR-код
22 ноября 2024, 20:47

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

С 1 июля 2025 года российские пенсионеры смогут получать электронные удостоверения с QR-кодом для подтверждения льготного статуса. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда РФ.
В настоящее время соответствующий проект приказа разместили на общественное обсуждение.

Отмечается, что на электронном свидетельстве пенсионера, помимо обязательных реквизитов, аналогичных тем, что наносятся на бумажный документ, будет размещён QR-код. Его можно будет предъявить через мобильное приложение «Госуслуги», чтобы подтвердить свой пенсионный статус в любой организации, предоставляющей соответствующие льготы для этой категории граждан.

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Экс-глава УЭБиПК МВД Новосибирска Вялков предстанет перед судом за взятки
22 ноября 2024, 19:48

Фото: istockphoto/Oksana Kalinina

Утверждено обвинительное заключение в отношении бывшего начальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Владимира Вялкова. Ему вменяют получение взяток от бутлегеров в размере почти 70 миллионов рублей.
Его действия следствие квалифицировало по частям 5 и 6 статьи 290 УК РФ (получение взяток в крупном и особо крупном размере), передаёт «Коммерсант». Как установили следователи, в 2012 и 2013 годах обвиняемый, занимавший в то время должность начальника УЭБиПК по Новосибирску, оказывал покровительство производителю нелегального алкоголя. За это он получил взятку в размере 370 тысяч рублей.

С 2017 по 2022 год Вялков, уже будучи начальником УЭБиПК по региону, получил за те же услуги 69 миллионов рублей. По данному уголовному делу арестован также знакомый бывшего высокопоставленного борца с коррупцией, которому вменяется посредничество при взятке. Дело будет рассмотрено в Центральном городском суде Новосибирска.

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В Реутове завершилась модернизация электроподстанции «Восточная»
22 ноября 2024, 19:31

Игорь Брынцалов и Филипп Науменко (Фото: пресс-служба города Реутов)

В Реутове модернизирована электроподстанция «Восточная», которая обеспечивает электроснабжением все здания города.
«Подстанция – единственная на весь город, от ее стабильной и надежной работы зависит электроснабжение всех жилых домов, детских садов, школ, больниц, предприятий, котельных и водозаборных узлов. Модернизация нацелена на создание резервных мощностей для потенциального развития наукограда», — обратил внимание председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов.

Процесс проходил в несколько этапов. В 2023 году возвели здание пункта управления, подключили инженерные коммуникации и смонтировали пять выключателей. В 2024 году установили и наладили вторичные цепи, включая телемеханику. В следующем 2025 году будут вводить в эксплуатацию ещё 12 выключателей — это предоставит дополнительную мощность для того, чтобы подключить к электросетям новые дома и предприятия.

Глава Реутова Филипп Науменко рассказал, что работы, которые уже провели и только планируются, позволят в значительной мере повысить надёжность электроснабжения.

В завершении визита Игорь Брынцалов и Филипп Науменко выразили благодарность сотрудникам подстанции «Восточная» и в общем ПАО «Россети Московский регион» за работу, которая помогает развиваться наукограду.

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Россиянам раскрыли, как продлить срок службы зимних шин
Ikon Tyres: Не нужно использовать зимние шины летом
22 ноября 2024, 19:14

Фото: iStock/Chonlatee Sangsawang

Специалисты пресс-службы российского производителя шин Ikon Tyres рассказали, что для продления срока службы зимних шин в первую очередь необходимо придерживаться сезонности их эксплуатации.
«Зимние шины не должны эксплуатироваться летом при высоких температурах воздуха и дорожного полотна, так как это приводит к быстрому изнашиванию протектора. При этом не стоит затягивать с сезонной сменой. Оптимально рассмотреть замену шин на зимние до момента появления наледи или снега на дорогах», — пояснили Газете.ру в пресс-службе.

Также важно правильно обкатать шины после их установки, а после использования на отправку на межсезонное хранения они должны быть тщательно очищены и содержаться в сухом, тёмном и проветриваемом месте.

Ранее директор механического ремонта АГ «Авилон» Александра Габараева заявила, что наиболее распространёнными ошибками автовладельцев являются игнорирование проверки технических жидкостей и масел машины, а также сохранение холостого хода на длительное время, чтобы прогреть его.

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#проверки
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#опасность
#машины
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Горячева объяснила чрезмерность ввода в детсадах «Основ государственности»
22 ноября 2024, 18:53

Фото: iStock/ChiccoDodiFC

Первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева заявила, что введение в детских садах курса «Основы государственности» чрезмерно и не нужно.
«Дошкольное образование ставит перед собой другие задачи: развивать в ребёнке любознательность, эмоциональную чуткость, умение взаимодействовать с миром. Любовь к Родине воспитывается не уроками, а через участие в общих делах и созидательную деятельность. Гражданская идентичность начинает по-настоящему формироваться в подростковом возрасте. Истинная сопричастность к Родине куётся делами, а не дополнительными дисциплинами», — пояснила парламентарий в беседе с Газета.ру.

Депутат Брянской областной Думы Михаил Иванов объяснил необходимость цензурировать стендап-комиков.

«Сфера стендап-комедии часто игнорирует и юрисдикционные, и моральные запреты. Мат в выступлениях стендаперов используется как инструмент привлечения внимания и создания юмористического эффекта. В этом смысле общество стоит перед дилеммой: стать потребителем подобного контента или отвергнуть его из-за несоответствия моральным нормам. Истинная сила слова проявляется не в его грубости, а в способности вдохновлять, учить и созидать», — прокомментировал своё предложение в беседе с Общественной Службой Новостей Иванов.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла в окончательном чтении закон о федеральном бюджете на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов.

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#законопроект
#меры
#депутат
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В Ленинском округе очистили два водных объекта
22 ноября 2024, 18:39

Фото: пресс-служба главы муниципалитета Станислава Каторова

Завьяловский пруд и реку Гвоздянку вместе с расположенным на её русле Сухановским прудом очистили в Ленинском городском округе, работы провели в рамках областной госпрограммы «Экология и окружающая среда Подмосковья», сообщает пресс-служба главы муниципалитета Станислава Каторова.
«Проблема загрязнения водоёмов и прудов становится все более актуальной в связи с экологической обстановкой. Чистка воды прудов и водоёмов от загрязнений является частью обеспечения экологической устойчивости и здоровья населения», — сказала замглавы Ленинского округа Виктории Морозовой.
Водоёмы попали в экологическую программу по итогам народного голосования. В ходе работ там очистили водную гладь, а также провели окос камыша и опиловку прибрежных деревьев.

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#экологическая акция
#водоёмы
#ленинский городской округ
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