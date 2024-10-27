«Увидел зверя»: в Подмосковье охотник перепутал человека с животным

Видео: ГСУ СК России по Московской области
В Подмосковье 45-летний охотник перепутал человека с животным и застрелил. Об этом сообщает ГСУ СКР по Московской области в своем телеграм-канале. Отмечается, что жертвой стрелка оказался 34-летний мужчина, который распивал с другом спиртное.
По данным следствия, подозреваемый ехал ночью мимо поля недалеко от деревни Гуляй Гора в Наро-Фоминске, когда увидел в темноте силуэт зверя. Взяв охотничье ружье, он выстрелил в предполагаемое животное, отмечает СК, а после благополучно сел обратно за руль и уехал.
Сообщается, что стрелка задержали, он полностью признал вину и раскаялся. Уголовное дело возбудили по статье об убийстве.
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«Благодаря слаженной работе следователей, криминалистов и оперативных сотрудников фигуранта удалось задержать в кратчайшие сроки и доставить к следователю», — говорится в сообщении.
Сообщается, что стрелка задержали, он полностью признал вину и раскаялся. Уголовное дело возбудили по статье об убийстве.
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Данил Пономарев