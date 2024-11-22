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В Ленинградской области охотник застрелил напавшего на него мужчину в камуфляже

Фото: istockphoto/IndiaUniform

Фото: istockphoto/IndiaUniform

В Ленинградской области охотник застрелил неизвестного мужчину в камуфляжной форме и каске. Тот якобы напал на него со спины с ножом.


Инцидент произошёл неподалёку от СНТ «Октябрьское» в Кировском районе, сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке». В местный отдел полиции обратился 41-летний охотник и рассказал о совершённом на него нападении. Он вышел из леса и направлялся к своей машине, когда сзади на него набросился неизвестный в камуфляжной форме, вооружённый ножом. Он нанёс охотнику удар, который скользнул по плечу и поранил щёку. Затем агрессор попытался отнять у мужчины ружьё, и тогда он нажал на курок. Раненый незнакомец убежал в лес.

Позднее правоохранители нашли мужчину в пиксельной камуфляжной форме на берегу реки. Он не выжил. Рассказ охотника подтвердил очевидец, наблюдавший за происходящим со стороны. Документов у убитого при себе не оказалось. Сейчас полиция пытается установить его личность. Пострадавший охотник от госпитализации отказался, помощь ему оказали на месте. Сейчас он беседует со следователями в отделе полиции.

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В Таиланде впервые казнят женщину: за что «Мисс Ционид» убила 14 подруг и почему влезла в долги, подробности
22 ноября 2024, 14:47

Фото: istockphoto/Sayan_Moongklang

В Таиланде завершился судебный процесс над 36-летней Сарарат Рангсивутапорн, обвиняемой в убийстве 14 человек с использованием цианида. Это первый случай в судебной практике Таиланда, когда высшую меру наказания получила женщина. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Похищала у жертв личные вещи



В ходе судебного разбирательства Сарарат была признана виновной в убийстве своей 32-летней подруги Сирипорн Ханвонг в прошлом году. Женщины встретились в апреле 2023 года в провинции Ратчабури на западе Таиланда для проведения буддийского ритуала. Однако встреча закончилась трагически — Сирипорн скончалась от сердечного приступа. Первоначально её смерть была признана естественной, но вскрытие показало наличие цианида в её организме.

Полиция установила, что Сарарат похитила личные вещи, деньги и телефон своей жертвы. В её автомобиле были найдены следы калия цианида, что стало решающим доказательством её вины. Согласно версии следствия, Ханвонг стала 15-й жертвой этой женщины.


Задержание С. Рангсивутапорн (Фото: кадры из эфира телеканала NTD)

Мотивы преступлений


Сарарат, или как ее прозвали в СМИ «мисс Цианид», страдала от лудомании — неконтролируемой зависимости от азартных игр. Она занимала деньги у знакомых, обманывала их и затем убивала, чтобы избежать возврата долгов. В одном из случаев она выманила у жертвы 6800 фунтов стерлингов, после чего отравила её и похитила драгоценности и телефон.

Заместитель главы национальной полиции сообщил, что подозреваемая использовала кредиты, которые не могла погасить. Когда жертвы начинали требовать возврата средств, Сарарат избавлялась от них.


Ужасающая статистика


На женщину заведено около 80 дел, включая обвинения в убийствах, кражах и мошенничестве. Одна из её 15 жертв чудом выжила после того, как Сарарат заставила её принять «лекарственные капсулы», оказавшиеся ядовитыми. Бывший супруг осуждённой, служащий полиции, также был приговорён к двум годам тюремного заключения за сокрытие улик, что вызвало ещё большее возмущение в обществе.


Цианид: чем опасен


Цианид представляет собой крайне опасное вещество. Его использование в Таиланде строго регулируется, однако Сарарат удалось получить к нему доступ. Отравление цианидом может привести к сердечному приступу и сопровождается головокружением, рвотой и повреждением лёгких.


Осмотр места происшествия (Фото: кадры из эфира телеканала NTD)

Реакция общества и приговор


Мать одной из жертв, Тонгпин Кьячанасири, выразила удовлетворение решением суда: «Сегодня справедливость восторжествовала».

Смертный приговор Сарарат не только стал предупреждением для всех, кто нарушает закон, но также вызвал обсуждение вопросов о доступности токсичных веществ и контроле над азартными играми, уверены местные жители.

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В ЛНР подростки по заказу аферистов обманули 90 пенсионеров на 40 млн рублей
22 ноября 2024, 14:04

Фото: iStock/nevodka

В Луганской Народной Республике (ЛНР) 13 подростков по заказу аферистов обманули свыше 90 пенсионеров на общую сумму 40 миллионов рублей. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на Донбассе».
Региональная прокуратура сообщила, что мошенники размещали в интернете объявления с предложением заработать на операциях по обналичиванию денег. К работе им удалось привлечь 13 подростков, которым предложили обзванивать пожилых людей и представляться сотрудниками правоохранительных органов.

Подростки согласились на такую работу. Они звонили пенсионерам и говорили, что их родственник якобы устроил ДТП. Чтобы решить дело без лишних проблем и откупить «родственника» от уголовного преследования, им предлагали заплатить определённую сумму. После этого жертвы снимали деньги в банкоматах и переводили на счета аферистов. Таким образом злоумышленники обманули более 90 жителей республики и получили 40 миллионов рублей.

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#жертвы
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Таксист-мигрант, задержанный за взятку, сбежал из полиции через дыру в заборе
22 ноября 2024, 13:05

Фото: iStock/BrianAJackson

В столичном районе Раменки задержанный за попытку дачи взятки 29-летний таксист-мигрант сбежал из отделения полиции через дыру в заборе, но был снова пойман в аэропорту Внуково. Об этом пишет Telegram-канал «112».
Отмечается, что уроженец Киргизии таксовал в Раменках. Его остановили сотрудники ДПС за выезд на встречную полосу. Он попытался дать правоохранителям взятку, но был задержан. Мужчину доставили в ближайшее отделение полиции, откуда ему удалось сбежать через дыру в заборе. После этого он был объявлен в розыск. Затем таксиста обнаружили в аэропорту Внуково, когда он пытался улететь на родину. Полицейским удалось оперативно задержать мигранта.

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#аэропорт внуково
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Подросток из религиозной семьи расстрелял родителей, братьев и сестру: 11-летней девочке чудом удалось спастись
22 ноября 2024, 13:00

Марк и Сара Хьюмистон (Фото: соцсети)

15-летний подросток расстрелял свою семью, используя отцовский пистолет. Из шести членов семьи выжила лишь его младшая сестра, которая притворилась спящей, что и спасло ей жизнь. После расправы парень вложил оружие в руку погибшему брату и, изображая жертву, сам вызвал полицию. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Убийство семьи в США



Инцидент произошел 29 октября 2024 года в Фолл-Сити, штат Вашингтон. Рано утром многодетная семья Хьюмистон проснулась от звуков выстрелов. По информации Daily Mail, 15-летний взял отцовский пистолет и устроил бойню. Он первым делом убил родителей, а затем расправился с двумя братьями — 13-летним Бенджамином и 9-летним Джошуа, а также с 7-летней сестрой Кэтрин.
«В результате стрельбы погибли пять членов семьи: родители Марк (43 года) и Сара Хьюмистон (42 года), а также их дети Кэтрин (7 лет), Джошуа (9 лет) и Бенджамин (13 лет)», — сообщает издание.

После этого преступник вошел в спальню, где пряталась испуганная 11-летняя сестра, которая оказалась единственной выжившей. Как рассказала школьница полиции, старший брат ранил ее в руку и шею, а затем начал проверять, остались ли его жертвы в живых. В этот момент девочка решила притвориться мертвой.

К счастью, этот план сработал. Когда брат покинул комнату, она выбралась на улицу через пожарное окно, чтобы позвать на помощь. Соседи сразу же вызвали полицию.
Фото: istockphoto / naveebird

Сын-убийца притворялся жертвой


Тем временем злоумышленник сам позвонил в правоохранительные органы и попытался представить ситуацию так, будто стрелял один из его братьев. На допросе он соврал, утверждая, что именно 13-летний Бенджамин расстрелял всю семью, а ему удалось спрятаться в ванной. Для большей правдоподобности он положил пистолет в руку погибшему брату.

Однако ложь вскрылась довольно быстро. Криминалисты установили, что Бенджамин не стрелял из пистолета. Кроме того, выжившая девочка сообщила, что только ее 15-летний брат знал код от сейфа, где отец хранил оружие. Накануне трагедии подросток попал в неприятности и провалил школьный экзамен, что, по словам сестры, могло подтолкнуть его к этому ужасному преступлению.

Какой срок может получить подросток


Согласно сообщениям СМИ, родители малолетнего убийцы, Марк и Сара, были очень религиозными людьми. Они перевели своих пятерых детей на домашнее обучение и воспитывали их в строгости.

Как сообщает Daily Mail, 15-летнему юноше предъявлено обвинение в жестоком убийстве пяти человек и покушении на убийство его младшей сестры. Прокуроры требуют судить его как взрослого, что может привести к сроку от 25 лет лишения свободы до пожизненного заключения. По последним данным, следующее судебное слушание по делу назначено на 8 января 2025 года.

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Участник СВО после стирки вещей в радиоактивной воде стал гнить заживо
22 ноября 2024, 12:52

Фото: istockphoto/Professor25

Участник специальной военной операции постирал вещи в радиоактивной воде. После этого он начал в буквальном смысле заживо гнить.
Об этом в разговоре с сетевым изданием URA.RU рассказал военный адвокат Пётр Портнягин. По его словам, военнослужащий находился на территории одной из недружественных стран (какой именно — юрист не уточнил). Будучи на корабле, мужчина выстирал свою одежду в воде, которая оказалась заражённой радионуклидами.

Симптомы лучевой болезни начали проявляться у солдата уже через несколько дней, отметил Портнягин. Затем у него начался некроз, разрушается костная ткань. Теперь мужчина планирует уволиться из рядов Вооружённых сил РФ по состоянию здоровья, заключил адвокат.

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Школьница из Тольятти изучила уголовный кодекс перед расправой над сёстрами
22 ноября 2024, 12:48

Фото: iStock/Edgar

Школьница из Тольятти перед расправой над сёстрами внимательно изучила уголовный кодекс и выяснила, что не понесёт ответственность за преступление из-за несовершеннолетия. Об этом сообщает «Lenta.ru».
Отмечается, что 13-летняя девочка выпила алкоголь перед совершением преступления, чтобы снизить волнение. Расправу над младшими сёстрами она совершила ножом, а тела бросила на балконе.

Перед убийством школьница изучила уголовный кодекс и поняла, что из-за того, что ей мало лет, ей не грозит тюремное заключение.

Напомним, что девочка нанесла множественные ножевые ранения своим младшим сёстрам, пока родителей не было дома. Причиной такого поступка стало неприятие примирения матери с отчимом, который часто избивал супругу. Девочку задержали и поместили в специальное учреждение.

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#убийство
#семья
#уголовное дело
#алкоголь
#школьница
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Курьер передал бойцу СВО заминированную посылку
22 ноября 2024, 11:56

Фото: iStock/aerogondo

Участник СВО получил заминированную посылку. Об этом военнослужащий сообщил в беседе с «Царьградом», который опубликовал его письмо в своём Telegram-канале.
Отмечается, что родственники отправили мужчине в Мелитополь небольшое ведро мёда. Оттуда военный заказал курьера, поскольку сам находился на блокпосте.

Когда он вместе со своими сослуживцами открыл коробку от курьера, в неё оказалось взрывное устройство. К счастью, бомба не сработала. Военные сразу же вызвали сапёров, которые изъяли устройство и обезвредили его.

Боец призвал сохранять бдительность, а также выразил надежду, что доставившего посылку курьера, которого он назвал «крысой укропской», найдут и накажут за содеянное.

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В подмосковной Барвихе мигрант из Азербайджана ударил ножом местного жителя
22 ноября 2024, 11:48

Фото: istockphoto/BrianAJackson

Около дома в подмосковной Барвихе сегодня ночью произошла поножовщина. Мигранты из Азербайджана порезали местного парня, который вступился за девушку.
Конфликт разгорелся накануне вечером у дома № 26, сообщает телеграм-канал «Барвиха Life». Молодая девушка сделала замечание квартиросъёмщику из Азербайджана и его приятелям за слишком шумное поведение. В ответ услышала нецензурные оскорбления. За девушку вступился парень, проживавший по соседству. Толпа мигрантов накинулась на него, но молодой человек профессионально занимался хоккеем и сумел дать отпор иностранцам. Тогда один из них выхватил нож и ударил молодого человека.

Парень получил серьёзное проникающее ранение в живот, сейчас он в реанимации. Один из нападавших мигрантов также доставлен в больницу — сказалась спортивная подготовка пострадавшего. Преступник, ударивший хоккеиста ножом, задержан правоохранителями. Сейчас он даёт показания в отделе полиции.

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Павильон для курения насмерть задавил девушку во время урагана в Подмосковье
22 ноября 2024, 10:13

Фото: mosoblproc.ru

На территории промышленного парка Гривно в Подмосковье накануне, 21ноября, произошла трагедия. Металлический павильон, использовавшийся в качестве места для курения, насмерть придавил 22-летнюю девушку.
Инцидент произошёл около десяти часов вечера, сообщили сотрудники прокуратуры Московской области в телеграм-канале ведомства. Накануне на столичный регион обрушился пятибалльный шторм. Уровень погодной опасности в Москве повысили до предпоследнего, было передано экстренное предупреждение. По данным РЕН ТВ, ииз-за разгула стихии в Москве и области пострадали пять человек.

В промышленном парке Гривно павильон опрокинулся из-за сильного порыва ветра в тот момент, когда внутри находилась девушка. Металлическая конструкция обрушилась на неё всей массой. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте до приезда скорой помощи. Медики смогли только зафиксировать факт смерти.

По факту гибели девушки начата проверка. Сотрудники подмосковной прокуратуры оценят исполнение требований законодательства, а также действия должностных лиц по содержанию территории, где произошла трагедия.

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