В Ленинградской области охотник застрелил напавшего на него мужчину в камуфляже

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В Ленинградской области охотник застрелил неизвестного мужчину в камуфляжной форме и каске. Тот якобы напал на него со спины с ножом.
Инцидент произошёл неподалёку от СНТ «Октябрьское» в Кировском районе, сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке». В местный отдел полиции обратился 41-летний охотник и рассказал о совершённом на него нападении. Он вышел из леса и направлялся к своей машине, когда сзади на него набросился неизвестный в камуфляжной форме, вооружённый ножом. Он нанёс охотнику удар, который скользнул по плечу и поранил щёку. Затем агрессор попытался отнять у мужчины ружьё, и тогда он нажал на курок. Раненый незнакомец убежал в лес.
Позднее правоохранители нашли мужчину в пиксельной камуфляжной форме на берегу реки. Он не выжил. Рассказ охотника подтвердил очевидец, наблюдавший за происходящим со стороны. Документов у убитого при себе не оказалось. Сейчас полиция пытается установить его личность. Пострадавший охотник от госпитализации отказался, помощь ему оказали на месте. Сейчас он беседует со следователями в отделе полиции.
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Александр Бойцов