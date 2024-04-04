«Современные пенисы стали больше»: Уролог объяснила рост размеров мужских достоинств

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Известный западный уролог Рене Малик утверждает, что за последние 50 лет у мужчин увеличился средний размер полового органа. Её слова передаёт Daily Star.
«Дело в том, что в современном мире мальчики раньше начинают жить взрослой жизнью и вступают в половые отношения в более раннем возрасте, чем представители предыдущих поколений. Парни раньше познают женщин, из-за этого получают больше тестостерона и детородные органы у них вырастают длиннее», — пояснила Малик.
Однако, по словам врача, такая тенденция не является позитивной для женщин. Ведь у прекрасной половины человечества размеры половых органов не изменились, и теперь девушки могут испытывать дискомфорт от слишком большого детородного органа мужчины.
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