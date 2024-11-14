Современную школу на 1100 мест в Подольске откроют 1 сентября 2025 года

А. Воробьёв (справа) Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Завершить строительство школы на 1,1 тыс. мест в микрорайоне Климовск в Подольске планируют до конца года, а открыть её – в сентябре 2025-го. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв проверил ход работ, поговорил со строителями и директором учебного заведения.
Трёхэтажное здание войдет в структуру СОШ №1 и существенно разгрузит её. Сейчас там обучается более 1,5 тыс. детей, хотя её проектная мощность – вдвое меньше. В новую школу также пойдут ребята из Лицея Климовска.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Сейчас здание готово на 73%. Рабочие возводят внутренние перегородки, штукатурят стены, монтируют центральную лестницу и внутренние инженерные сети, обустраивают фасады и наружные кабельные сети.
В новом учебном заведении разместятся начальная школа на 400 мест, а также основная и старшая – на 700. Там будут расположены 47 кабинетов с испытательными лабораториями, два спортивных зала, медицинский блок, столовая, актовый зал, библиотечно-информационный центр с ИТ-зоной.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
По её словам, в школе надеются по-новому выстроить образовательный процесс, войти в новые проекты, например, «Школа полного дня», чтобы и родителям, и детям было удобно. В новом здании появится возможность создать единое образовательное пространство, комфортное для всех.
На территории школы предусмотрено спортивное ядро, площадки для игр, места для отдыха и общешкольных мероприятий.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Всего сейчас в городском округе Подольск – 30 школ, в которых учатся 48,5 тыс. детей. В следующем году планируют открыть ещё два учебных заведения – пристройку на 200 мест к СОШ №29 на ул. Парковой и школу на 500 мест в деревне Борисовка.
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Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Сейчас здание готово на 73%. Рабочие возводят внутренние перегородки, штукатурят стены, монтируют центральную лестницу и внутренние инженерные сети, обустраивают фасады и наружные кабельные сети.
«У жителей Климовска был запрос на строительство большой школы. Мы обязательно её достроим, сделаем комфортной и передовой. Надеюсь, подрядчик нас не подведет. В строительстве социальных объектов очень важно использовать современные технологические решения, и на этом объекте они как раз применяются. Запустим школу 1 сентября, чтобы, как рекомендовали нам учителя и директор, не был нарушен учебный ритм. Главное – найти талантливых учителей. Будем подбирать и молодых, и опытных педагогов», – сказал Воробьёв.Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В новом учебном заведении разместятся начальная школа на 400 мест, а также основная и старшая – на 700. Там будут расположены 47 кабинетов с испытательными лабораториями, два спортивных зала, медицинский блок, столовая, актовый зал, библиотечно-информационный центр с ИТ-зоной.
«Мы планируем реализовывать ряд направлений профильного обучения: социально-экономический (предпринимательские классы), технологический (цифровые классы), естественно-научный и гуманитарный. Конечно, хотим расширить спектр дополнительных образовательных услуг. У нас появятся кружки по программированию и робототехнике, секции по лёгкой атлетике, баскетболу, волейболу и самбо», – рассказала директор СОШ №1 Светлана Антропова.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
По её словам, в школе надеются по-новому выстроить образовательный процесс, войти в новые проекты, например, «Школа полного дня», чтобы и родителям, и детям было удобно. В новом здании появится возможность создать единое образовательное пространство, комфортное для всех.
На территории школы предусмотрено спортивное ядро, площадки для игр, места для отдыха и общешкольных мероприятий.
«В спортивном ядре сделаем футбольное поле, беговые дорожки. Появится возможность проводить разные состязания. А ещё спроектируем здесь отдельную котельную», – поделился планами гендиректор компании «Триумф» Иван Бузикевич.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Всего сейчас в городском округе Подольск – 30 школ, в которых учатся 48,5 тыс. детей. В следующем году планируют открыть ещё два учебных заведения – пристройку на 200 мест к СОШ №29 на ул. Парковой и школу на 500 мест в деревне Борисовка.
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Лора Луганская