«Совсем оборзели»: Милонов потребовал прикрыть интервью эскортниц со звёздами

06 ноября 2025, 16:20

Милонов поддержал призыв к МВД прикрыть интервью эскортниц со звёздами

Виталий Милонов (Фото: Telegram @govoritmilonov)

Депутат Госдумы Виталий Милонов поддержал инициативу о запрете интервью, где эскортницы берут интервью у звёзд российского шоу-бизнеса.





Напомним, представители правозащитного центра «Сорок сороков» обратились в МВД и Роскомнадзор с требованием запретить интервью эскортниц со звёздами, которые открыто рекламируют проституцию. В качестве примера общественники привели проект бывшей подруги Паши Техника Кристины Лекси «Шоу без купюр».





«Эти люди, которых называют в простонародье проститутками, совсем осмелели и оборзели. Пора им сменить кроликовые наряды на робу и пойти туда, куда должны идти все негодяи, такие как они, в места не столь отдалённые», — заявил Милонов в разговоре с Life.ru.