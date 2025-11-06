«Совсем оборзели»: Милонов потребовал прикрыть интервью эскортниц со звёздами
Милонов поддержал призыв к МВД прикрыть интервью эскортниц со звёздами
Депутат Госдумы Виталий Милонов поддержал инициативу о запрете интервью, где эскортницы берут интервью у звёзд российского шоу-бизнеса.
Напомним, представители правозащитного центра «Сорок сороков» обратились в МВД и Роскомнадзор с требованием запретить интервью эскортниц со звёздами, которые открыто рекламируют проституцию. В качестве примера общественники привели проект бывшей подруги Паши Техника Кристины Лекси «Шоу без купюр».
«Эти люди, которых называют в простонародье проститутками, совсем осмелели и оборзели. Пора им сменить кроликовые наряды на робу и пойти туда, куда должны идти все негодяи, такие как они, в места не столь отдалённые», — заявил Милонов в разговоре с Life.ru.
Он уточнил, что нормальные люди после интервью с проститутками должны «отмыться и покаяться». По словам депутата, те, кто дорожит своей репутацией, не опустятся до «шлюшьих базаров» с ночными бабочками.