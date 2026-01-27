«Союз отцов» Новосибирска потребовал закрыть ночной клуб «Небар» в центре города

27 января 2026, 12:28

Фото: iStock/Pressmaster

«Союз отцов» Новосибирской области направил в прокуратуру обращение с требованием закрыть заведение «Небар», расположенное в центре Новосибирска. Об этом сообщил лидер общественной организации Сергей Майоров.





По его словам, на протяжении нескольких лет бар доставляет неприятности сотням местных жителей. Они жалуются на постоянный шум в ночное время, а также присутствие сомнительных компаний, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, из-за чего люди боятся возвращаться домой в вечернее время.





«Ко мне напрямую обращаются отчаявшиеся люди, живущие по соседству. Они не просят сверхъестественного, они просят о простом праве на тишину ночью и на безопасность в собственном дворе», — отметил Майоров в разговоре с Om1 Новосибирск.