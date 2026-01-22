Продюсер Дворцов призвал бренд Rendez-Vous сделать пожертвования на СВО

22 января 2026, 15:12

Фото: iStock/Elena Chelysheva

Музыкальный продюсер Сергей Дворцов призвал бренд Rendez-Vous сделать пожертвования на СВО, потратив те же средства, что и на вечеринке в Куршевеле. Об этом пишет РЕН ТВ.





По мнению специалиста, пока российские солдаты сражаются и отдают свои жизни, некоторые отечественные знаменитости наслаждаются жизнью и тратят большие деньги.





«Их ошибка — это показательное выступление богатства и шикование, как говорится, во время чумы», — отметил Дворцов.