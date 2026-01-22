Продюсер Дворцов призвал бренд Rendez-Vous сделать пожертвования на СВО
Музыкальный продюсер Сергей Дворцов призвал бренд Rendez-Vous сделать пожертвования на СВО, потратив те же средства, что и на вечеринке в Куршевеле. Об этом пишет РЕН ТВ.
По мнению специалиста, пока российские солдаты сражаются и отдают свои жизни, некоторые отечественные знаменитости наслаждаются жизнью и тратят большие деньги.
«Их ошибка — это показательное выступление богатства и шикование, как говорится, во время чумы», — отметил Дворцов.
Для восстановления доверия аудитории продюсер рекомендовал бренду и приглашенным звездам удалить вызывающий контент и принести публичные извинения.
Ранее сообщалось, что бренд Rendez-Vous раскритиковали покупатели из-за тусовки со звездами в Куршевеле. Подробнее читайте в материале «Радио 1».