Союз туристов раскрыл судьбу находящихся в Непале во время протестов россиян
По данным пресс‑службы Российского союза туристской индустрии (РСТ), ежегодно Непал посещают не более 30 российских туристов — несмотря на сохраняющуюся напряжённую ситуацию из‑за протестов.
Представители РСТ уточнили URA.RU, что текущие путешественники осведомлены о происходящем и пока не отказываются от поездок. При желании клиентов поездку готовы перенести на другое время.
Непал остаётся востребованным у спортивного туризма, альпинистов и самостоятельных путешественников, совершающих треккинги и восхождения к базовым лагерям Эвереста, Лхоцзе и других гималайских вершин. Основной сезон здесь стартует в конце октября и длится до мая.
Ранее сообщалось, что в Катманду оказались заблокированы несколько сотен россиян из‑за частичного закрытия международного аэропорта и продолжающихся массовых беспорядков. Протесты, вызванные ограничениями на пользование популярными соцсетями, привели к значительным сбоям в работе инфраструктуры. Кроме того, премьер-министр Шарма Оли объявил об отставке после призывов оппозиции к немедленному уходу с поста.
Читайте также: