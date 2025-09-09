Российские туристы не могут выбраться из Непала из-за начавшихся протестов
Российские туристы не могут выбраться из Непала из-за начавшихся протестов. Об этом сообщает telegram-канал Shot.
В Непале начались массовые беспорядки после запрета ряда соцсетей и YouTube. Из-за протестов уже частично закрыли аэропорт в столице страны Катманду. К тому же туристы не могут сходить в магазин, так как супермаркеты не работают, а продукты у многих заканчиваются.
Россияне рассказали, что в разных частях города вспыхивают пожары. Протестующие требуют смены режима и поджигают дома местных чиновников. Над Катманду летают вертолеты, которые обливают бунтующих водой в попытке подавить беспорядки.
Из-за протестов власти вернули ранее запрещенные соцсети. Несмотря на это, люди не остановились и продолжили митинговать. В беспорядках уже погибли 19 человек, а свыше 100 получили ранения.
