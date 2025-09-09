Посольство РФ в охваченном беспорядками Непале сообщило о состоянии находящихся в стране россиян
Представитель российского посольства в Непале сообщил РИА Новости, что среди россиян нет пострадавших в ходе массовых протестов, охвативших страну.
Собеседник агентства отметил, что представительство России внимательно следит за ситуцацией в стране и проверяет наличие пострадавших среди граждан России. В настоящее время, по его словам, стуация стабильная, пострадавших нет.
Напомним, что в конце прошлой недели власти Непала ввели запрет на работу ряда крупных соцсетей, включая Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp)*, Alphabet (YouTube), а также X, Reddit и LinkedIn, из-за несоблюдения требований регистрации в министерстве связи и информационных технологий. Решение вызвало критику со стороны оппозиции: старший партийный организатор Коммунистической партии Непала Хит Радж Панди предупредил, что блокировка соцсетей может привести к хаосу в стране.
Массовые протесты, получившие в СМИ название «Революция поколения Z», начались в столице Непала в понедельник и быстро распространились на крупные города. В столкновениях с полицией, по последним данным, погибли 19 протестующих, ещё более 300 получили ранения.
