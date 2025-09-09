Посольство РФ в охваченном беспорядками Непале сообщило о состоянии находящихся в стране россиян

09 сентября 2025, 12:55

Посольство России в Непале: россияне не пострадали во время массовых протестов

Фото: iStock/ChiccoDodiFC

Представитель российского посольства в Непале сообщил РИА Новости, что среди россиян нет пострадавших в ходе массовых протестов, охвативших страну.