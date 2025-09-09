Достижения.рф

В Непале протестующие избили главу Минфина Паудела

В Непале протестующие избили главу Минфина Бишну Прасада Паудела. Об этом сообщает India TV News.



Напомним, что в Непале вспыхнули митинги после того, как власти запретили практически все соцсети в стране. Из-за этого начались массовые демонстрации, в ходе которых протестующие подожгли множество зданий и правительственных объектов.

«Министр финансов Непала Бишну Прасад Паудель был избит демонстрантами во время ожесточенных антиправительственных протестов в Непале», — говорится в сообщении.

О характере полученных повреждений информации нет. Был ли министр госпитализирован в больницу, не уточняется.
