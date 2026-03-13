«Союзмультфильм» может отсудить у бизнесменов 5 млн рублей из-за Чебурашки
«Союзмультфильм» отстаивает права на одного из своих самых известных персонажей. Киностудия подала иск к предпринимателям из Волгограда из‑за незаконного использования образа Чебурашки.
Как пояснила в беседе с изданием «Звездач» адвокат Ольга Власова, закон на стороне правообладателя. По ее словам, согласно статье 1301 ГК РФ, за нарушение исключительных прав можно потребовать возмещения убытков. Кроме того, статьи 1250, 1252 и 1253 ГК РФ позволяют вместо этого взыскать компенсацию в размере от 10 000 до 5 000 000 рублей или равную двукратной стоимости контрафактной продукции.
Адвокат утверждает, что киностудия претендует на максимальную сумму. Бизнесмены из Волгограда, которые оказались «под прицелом», публично пока никак не комментировали ситуацию.
