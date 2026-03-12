Ошибка бывшего владельца лишила москвича машины
Москвичу придется отстаивать право на свой автомобиль в суде после того, как таможня предъявила ему многомиллионные претензии из‑за нарушений при ввозе машины предыдущим владельцем. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Два года назад Яков купил Dodge Charger. Как утверждает мужчина, до него у автомобиля был один хозяин, тот приобрел машину в Японии и ввез в Россию через Казахстан. Однако в мае 2025 года сотрудники петербургской таможни обнаружили и арестовали автомобиль на парковке в Москве.
Якову пояснили, что при пересечении границы через Казахстан транспортное средство не оформили в соответствии с правилами Евразийского экономического союза. По словам автомобилиста, таможенники предложили оплатить «экономический ущерб от нелегального ввоза» — 3,2 млн рублей — и пообещали после этого сразу вернуть машину.
Попытка договориться с прежним владельцем результата не дала. Выслушав объяснения, продавец перестал выходить на связь. Долг перед таможней остается непогашенным, и автомобиль может перейти в федеральную собственность. Яков намеревается оспаривать начисления и добиваться возврата машины через суд.
