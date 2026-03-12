Ошибка бывшего владельца лишила москвича машины

12 марта 2026, 17:58

Москвич получил штраф в 3,2 млн и лишился машины Dodge Charger

Фото: istockphoto/igoriss

Москвичу придется отстаивать право на свой автомобиль в суде после того, как таможня предъявила ему многомиллионные претензии из‑за нарушений при ввозе машины предыдущим владельцем. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.